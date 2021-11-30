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NBA／詹姆斯傳確診新冠 恐缺席達10天 湖人戰力受影響

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人當家球星詹姆斯傳確診新冠。（美聯社）
湖人當家球星詹姆斯傳確診新冠。（美聯社）

根據湖人官方報導，當家球星詹姆斯（LeBron James）因觸發健康安全協議，將會缺席11月30日對國王的比賽；同時未來他將視檢測結果，有可能至少要缺席10天，對於湖人整體戰力勢必造成巨大衝擊。

TMZ體育記者稱，詹姆斯接受了三次新冠檢測，第一次檢測呈陽性，隨後他進行了第二次檢測，但結果是陰性，在第三次決定性的檢測中，詹姆斯的檢測結果依然是陽性。據報導，詹姆斯無症狀，球隊已經為他定了私人飛機，飛回洛杉磯。

湖人方面沒有詳細透露詹姆斯確切的缺席時間，也沒辦法提供未來回歸的日期。現階段無法確認詹姆斯是和確診病例有過密切接觸，抑或是本身確診。湖人全隊都已經有接種過疫苗。

按照規定，詹姆斯必須在24小時內連續兩次檢測採陰，方能回歸球場；否則如果呈現陽性，至少要缺席10天時間。

湖人這周將會面對國王、快艇和塞爾蒂克，賽程相對寬鬆，球隊目前戰績是11勝11敗，和灰熊、金塊勝率相同，名列西區第7。

受到傷勢影響，詹姆斯本季已經缺席了11場比賽，湖人在這段期間僅拿到4勝7敗。

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