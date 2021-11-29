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足球／梅西第7次拿下金球獎 刷新歷史紀錄

體育新聞組／綜合報導
梅西七獲金球獎。（歐新社）
梅西七獲金球獎。（歐新社）

2021年金球獎頒獎典禮結束，梅西（Lionel Messi）第七次榮膺金球獎。

得獎後梅西發表獲獎感言表示：「再次得獎真是不可思議。兩年前我不知道會發生什麼，現在我又登上領獎台，我非常高興。我真的想繼續為新的挑戰而奮鬥。」

他說，「我不知道還能踢多久，但希望會是很長一段時間，因為我愛足球。我想感謝所有來自巴薩、巴黎聖日耳曼和阿根廷的隊友們。我曾錯過了一些東西，而今年恰恰相反。我能夠實現我渴望已久的夢想，這個獎項是為了獎勵我們在美洲杯上的表現。」

梅西七獲金球獎。（路透）
梅西七獲金球獎。（路透）

梅西也認為萊萬（Robert Lewandowski）應是得主，「能和萊萬多夫斯基競爭是一種榮譽，你應該是去年的金球獎得主，你是理所當然的贏家，你家中應該擁有一個獎杯。」

這是梅西個人第七座金球獎獎杯，他在2009-2012年完成四連冠，之後2015、2019年又兩次獲獎，他也刷新了個人保持的金球獎獲獎數紀錄。

上個賽季，梅西為巴薩出賽48場，貢獻38球18助攻，在奪得西甲金靴的同時還幫助巴薩奪得西班牙超級杯冠軍，在阿根廷國家隊，梅西率隊奪得了久違的美洲杯冠軍，自己踢入4球成為賽事最佳射手。今年夏天，梅西離開巴薩加盟巴黎聖日耳曼。

在今年的評選中，萊萬排名第二，若日尼奧（Jorginho）排名第三。

梅西 金球獎 巴黎聖日耳曼

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