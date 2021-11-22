聲援彭帥籲抵制北京冬奧 康特：原則價值更甚金牌

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter，圖）20日針對彭帥事件投書「華爾街日報」（WSJ）批評，數十年來，面對中國侵犯人權的行徑，西方運動員、名人和企業一直保持沉默。美聯社

多次劍指中國 的NBA球星康特針對彭帥 事件投書「華爾街日報」。他表示，體育界必須覺醒並堅決抵制北京 冬奧，「就算能得世上所有金牌，都不值得把價值和原則賣給中國共產黨」。

曾獲大滿貫冠軍的彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係，文章發布30分鐘內遭迅速刪除，她則下落不明逾10天，人身安全引發各界關切。

中國環球電視網（CGTN）18日刊出據稱是彭帥寫給世界女子職業網球協會（WTA）報平安的電郵，「環球時報」總編輯胡錫進也在社群發布彭帥餐敘、現身青少年網球賽的影片，但外界多不買帳。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）20日針對彭帥事件投書「華爾街日報」（WSJ）批評，數十年來，面對中國侵犯人權的行徑，西方運動員、名人和企業一直保持沉默。

他說，國際連鎖飯店、航空公司、服飾品牌、運動聯盟和好萊塢電影公司都避談西藏獨立、維吾爾種族滅絕、香港民主運動和台灣主權等「敏感話題」。

康特指出，體育界必須覺醒，並挺身發言。他表示：「我們須意識到專制的中國政府不是我們的朋友。」

他表示，共產黨是個殘暴的獨裁政權，把經濟力量化做武器，以使他人在意識形態和政治上順從中國。

康特認為，在幫助改變形勢，讓世界更為安全和自由方面，運動員可以發揮深遠作用，而歷史已有明證。

他舉例，NBA史上首位黑人教練、塞爾提克前中鋒羅素（Bill Russell）挺身反抗種族不公；拳王阿里（Muhammad Ali）反越戰，以及非裔網球名將艾許（Arthur Ashe）公開反對南非的種族隔離政策。

康特表示：「西方運動員可以且應該利用我們的全球平台，為那些被噤聲者發聲。」他並說，「彭帥在哪裡」標籤一直在推特上廣為流傳，他希望大家繼續這麼做、持續要求中國給出答案，直到確定彭帥安全為止。

康特說：「我們也必須停止將金錢置於道德之上。不應再宣稱『被誤導』或『未真正知情』做為藉口。我們要主動帶頭，聯繫倡議人士和群體，試著了解中國政府的暴行。我們要團結一致。」

康特表示，眾人必須堅決抵制2022年北京冬季奧運會。世界女子職業網球協會（WTA）聲援彭帥，國際奧林匹克委員會（IOC）卻與中國官媒同調，而這也不出人意料，因國際奧會多年來對北京暴行視而不見。

康特指出，身為關注人權和正義的運動員，必須向國際奧會施壓以讓北京冬奧易地舉辦。他說：「就算能得到世界上所有金牌，都不值得把價值和原則賣給中國共產黨。」

康特最後表示：「我親身體會到自由是多麼珍貴。必須不惜一切代價捍衛它。我們可以攜手幫助往正確的方向改變。覺醒並挺身而出。改變正在來臨且勢不可擋。他們無法讓我們所有人噤聲。」