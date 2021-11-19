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MLB／招牌砸落地 「守護者」新隊名掛上不久就出事

中央社╱洛杉磯19日電
職棒印地安人隊下個球季開始改名為守護者，19日周邊商品開賣，球場商店掛上新招牌，但不久後卻砸碎在地。(Getty Images)
職棒印地安人隊下個球季開始改名為守護者，19日周邊商品開賣，球場商店掛上新招牌，但不久後卻砸碎在地。(Getty Images)

美國職棒克里夫蘭印地安人隊下個球季開始改名為守護者，今天周邊商品開賣，球場商店掛上新招牌，但不久後卻砸碎在地；球迷議論紛紛，有人說「似乎不是一個好預兆」。

去年種族平權聲浪席捲美國，克里夫蘭這支職棒隊宣告啟動改名程序，把長年遭到美國原住民團體抗議、批評它涉及卡通化原住民形象的「印地安人」（Indians）隊名改掉，今年7月宣告新隊名為「守護者」（Guardians）。

克里夫蘭當地媒體今天聚焦在球場的商品專賣店，因為今天是守護者商品上架的第一天，球迷排隊搶購第一批商品。球隊啟用吊車，把「守護者」招牌掛上球場，但30分鐘之後卻發生意外。

根據國家廣播公司（NBC）地方電視台WKYC畫面，球隊吉祥物才剛與這個新招牌合照不久，這塊招牌就連同牆壁上的石材一起摔落在人行道上。

球隊發言人對外表示，發生這個意外有點不幸，沒有人因此受傷。當地電視台指出，這塊招牌已經完全摔壞，過幾天會再換上一塊新的招牌。

美國廣播公司（ABC）克里夫蘭第5台報導，這塊摔毀的商品專賣店招牌是原本就掛在這裡的那一塊，只是球隊將上面的印地安人換成了守護者在今天重新掛上去。

守護者商品在今天上午9時開賣，地方電視台報導，許多球迷排隊進場，搶購第一批的商品。有球迷對著電視訪問說，從印地安人改名叫守護者，有點不太習慣，但無論如何都要支持主場球隊；也有球迷認為，改名是一個好的開始，今天是來參與球隊的歷史時刻。

職棒印地安人隊下個球季開始改名為守護者，19日周邊商品開賣，球場商店掛上新招牌，...
職棒印地安人隊下個球季開始改名為守護者，19日周邊商品開賣，球場商店掛上新招牌，但不久後卻砸碎在地。(美聯社)

美國 原住民

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