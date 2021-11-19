康特點名Nike代言人詹姆斯 面對中國悶不吭聲

抨擊中國不假辭色的美國職籃NBA塞爾蒂克中鋒康特(圖)，今天點名全球運動用品供應商Nike的代言人洛杉磯湖人球星「小皇帝」詹姆斯，面對中國悶不吭聲，金錢凌駕道德可悲又噁心。美聯社

抨擊中國 不假辭色的美國職籃NBA 塞爾蒂克中鋒康特，今天點名全球運動用品供應商Nike的代言人洛杉磯湖人球星「小皇帝」詹姆斯，面對中國悶不吭聲，金錢凌駕道德可悲又噁心。

「紐約郵報」（New York Post）報導，康特（Enes Kanter）這回把矛頭指向Nike的頭牌代言人詹姆斯（LeBron James）。康特先前批評，有關被控雇用中國奴工生產旗下產品，Nike的說詞根本是「謊話連篇」。

康特發推文說：「金錢凌駕『皇帝』（King，詹姆斯綽號）的道德，這些運動員假裝關心社會正義，可悲又噁心。」

抨擊中國不假辭色的美國職籃NBA塞爾蒂克中鋒康特，今天點名全球運動用品供應商Nike的代言人洛杉磯湖人球星「小皇帝」詹姆斯(圖)，面對中國悶不吭聲，金錢凌駕道德可悲又噁心。美聯社

康特的推文搭配一張好幾雙運動鞋照片，質疑NBA與中國的合作關係。

費城76人籃球事務營運總裁摩瑞（Daryl Morey）先前在休士頓火箭期間公然發言力挺香港民主運動，詹姆斯對此發表的評論曾招致康特抨擊。當時詹皇表示，摩瑞「要不是得到錯誤訊息，就是未真正了解狀況」。

有關中國的政治政策，詹姆斯不願發表個人意見，推說他所知有限，不過針對社會正義議題，他常常大聲疾呼。「福斯新聞頻道」（FOX News Channel）主播殷格哈姆（Laura Ingraham）曾酸他「少廢話，去打球」（shut up and dribble），詹姆斯則一再反駁。

針對摩瑞的說法，詹姆斯當時還說：「當我針對某個議題發聲，我對此瞭若指掌而且非常關切，我覺得針對這個特殊的情勢，不只是我對此所知有限，我只是覺得不僅是我個人或我的球隊或我的球團，都沒有獲得充分的訊息，足以在那個時間點談論此事，而且我們依然覺得的確如此。」

康特推文其餘段落的文字，可能靈感來自於詹姆斯往昔的上述說明。他說：「當老大哥中國講話了，他們真的只會『閉觜打球』。你們是否曾試圖了解幫你產製代言球鞋的奴工，或者你們對此不屑一顧？」

今年10月間，康特也曾對Nike咄咄逼人，當時他發推文點名創辦人奈特（Phil Knight），指控Nike雇用奴工。

康特之前曾因中國侵犯人權痛批中國國家主席習近平，包括習近平統治西藏的政策。中國自1950年以來統治西藏，而許多倡議西藏獨立人士身陷囹圄。

他最近告訴美國有線電視新聞網（CNN），今年球季塞爾蒂克的開幕賽，作客紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）迎戰紐約尼克前，NBA高層拜託他別穿鑲著「自由西藏」（Free Tibet）字樣的球鞋，不過康特不予理會。

這位征戰NBA已11載的資深球員表示，他認為NBA並不是打從心底力挺他的維權主義。

他說：「我不認為那是真心誠意的，因為倘若他們真的支持我，他們應該會發表某些什麼，他們應該會發表某種聲明。」

據「紐約時報 」（New York Times）報導，康特的維權主義已導致中國全面禁播塞爾蒂克的比賽。除了對中國不假辭色，面對土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）他也有話直說，導致他的土耳其護照被註銷。