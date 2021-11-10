籃球／林書豪即將出賽？4個月來首度對抗訓練

林書豪。（取材自微博）

重返中國聯籃CBA聯賽北京 首鋼隊的林書豪 10日首度自行用中文發微博 ，回顧自己艱難的重回CBA經歷，並透露自己參加了4個月以來的第一次對抗訓練，暗示可能很快就會披掛上陣。

林書豪在微博中寫道：「4個月！我7/30從舊金山起飛，很久沒能夠打球。今天是第一天終於能對抗了。雖然身體還沒回到以前的狀態，可是我太感恩了。這兩天睡不著覺，太期待打球。我隊友今天也讓我得分了，哈哈！

「往回看這4個月有很多驚喜，很多安排被打亂了。身體從來沒在那麼短時間遇到那麼多困難。得了新冠，暈了兩次，腦震盪一次，闌尾炎，十一周的隔離，和很多很多壓力。亞洲行取消了，CBA賽季前幾場打不了，又見不到球迷了。這段時間我經常是心力交瘁和無能為力，很是坎坷。」

「可是這些經歷都給我上了很重要的一課。不要覺得人生里面的祝福是理所當然。更深的去感受每一天。有飯吃，床睡覺，手機，機會看到家人朋友，活著都是祝福！我們每個人真的很渺小所以我只能做到的就是控制我能控制的，別的就交給上帝。」

「我每天都比昨天好。謝謝，謝謝，謝謝球迷的支持。」

「PS。我在醫院有上中文課，所以我現在社交媒體自己寫，不靠翻譯了。所以我寫錯和語法不太標準的時候，你們來教我吧！」

林書豪上季尋求重返NBA不成，最終回歸CBA。但8月初由美飛抵上海後，在隔離期間感染新冠病毒，休養逾3周，體態暴瘦，未能趕上CBA開季賽事。他已於10月底抵達諸暨賽區與北京隊會合。