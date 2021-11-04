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MLB／紐郵：大都會球員吵架掐脖 卻辯稱在分辨老鼠或浣熊

記者蘇志畬／綜合報導
大都會球員林多(右)與麥尼爾。(Getty Images)
大都會球員林多(右)與麥尼爾。(Getty Images)

還記得老鼠與浣熊之爭嗎？大都會隊5月時的一場比賽，林多（Francisco Lindor）與麥尼爾（Jeff McNeil）在球員走道爭吵，事後的解釋很少人相信，如今紐約郵報指出，當下林多正掐著麥尼爾的脖子。

根據紐約郵報報導，林多與麥尼爾針對移防站位的溝通已經吵了超過2周，在5月8日對響尾蛇隊的比賽中來到沸點，雙方在球員走道爭執，林多掐著麥尼爾的脖子，將他「釘」在牆上，大都會其他球員發現後趕緊衝進去制止。

林多賽後的解釋說：「我們衝進去看老鼠，他氣著說，這才不是老鼠，是浣熊，我們就這樣來回爭執，真是瘋狂。」麥尼爾的回應也是相同版本，不過大都會隊未曾正面回應此事。

紐約郵報指出原因在移防站位溝通，除了有消息來源透露外，兩人的爭執發生在7局，而7局上才發生一次溝通失誤，游擊手林多與二壘手麥尼爾搶著接一顆滾地球，最後雖然讓給林多，但已來不及，讓對方安全上壘。

在老鼠與浣熊之爭後，林多與麥尼爾先後進入傷兵，合作機會不多，到了8月更從小熊隊交易來貝茲（Javier Baez）與林多組成新二遊，麥尼爾則移防外野。

影片來源：YouTube

大都會 紐約

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