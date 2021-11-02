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網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」

記者曾思儒／即時報導
彭帥（圖）曾是謝淑薇的搭檔。（美聯社）
彭帥（圖）曾是謝淑薇的搭檔。（美聯社）

生涯累積獎金近千萬美金的中國女網名將「金花」彭帥，今年都沒出賽紀錄，但昨天微博發出長文，指控中國前副總理張高麗逼迫她發生性行為，震撼體壇和政壇。

35歲的彭帥外號「貝貝」，2001年轉職業，單打曾在2014年打進美網4強，拿過2座WTA金盃，世界排名最高到14位、生涯總獎金達961萬美金，是中國女網指標人物，近年受傷勢所苦，目前排名已落到189位。

彭帥雙打成績比單打更亮眼，她生涯累積23座雙打金盃，和台灣「一姊」謝淑薇組成的海峽組合不但是2013年溫布頓和2014年法網冠軍，2013年WTA年終賽也摘下后冠，創下亞洲紀錄。

曾是雙打「世界球后」的彭帥，2012年也曾到台北參加海碩盃，獲得不少球迷支持，不過她和謝淑薇這組大滿貫和年終賽冠軍組合，14年後就拆夥，16年雖再度合體，但18年杜拜網賽後「撕破臉」。

彭帥當時在微博發文澄清沒搶謝淑薇體能教練，還寫下「現在一切都結束了，不僅僅是球場，將近二十年的友情就停在這兒了」等宣告；這次再透過微博發聲，敢怒敢言的個性掀開大陸體壇黑暗面，但這則爆料發文沒多久就遭刪除，連同過去貼文也遭清空。

彭帥 中國 微博

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