獨行俠一哥東契奇球員卡460萬賣出 遭質疑母親代簽名

「歐洲金童」東契奇的簽名籃球卡以460萬元高價賣出後，部分專家懷疑簽名出於他母親之手，但他母親否認。圖為東契奇(左)場上打球英姿。(美聯社)

「歐洲金童」東契奇(Luka Doncic)的簽名籃球卡以460萬元高價賣出後，部分專家懷疑簽名出於他母親之手，但他母親米麗安•波特彬(Mirjam Poterbin)說，這「絕對是瘋狂的謠言」。

新冠疫情期間，球迷對明星球員的簽名卡特別青睞，眼尖的投機客到大賣場整箱整批搶購，然後以數倍價格「轉讓」給手腳慢的球迷；投資 客則湧向評鑑公司，請它們鑑定自己的存貨是否真跡，足堪囤積居奇；職業運動鑑定家評鑑一張簽名卡索價至少150元，但生意好到要推掉許多客人。

史上不乏名人請人代簽的不光彩事例，前美國 職籃中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)和美式足球四分衛紐頓(Cam Newton)的簽名卡就曾遭質疑，經營「運動卡不設限談」部落格的格爾曼(Adam Gellman)說，本質上這是「名譽制」的事，被選手糟蹋的案例不勝枚舉。

東契奇的簽名卡早在2019年他替達拉斯獨行俠隊(前用小牛隊)屢創佳績成為明星新人球員前，就受到網路論壇客的注意。卡迷們激烈爭辯，他親自簽名的「魯卡」(Luka)筆跡和市面上見到的「魯魯」簽名卡上的筆跡，到底是不是都出自東契奇本人。

紐約時報 特別放大Luka字跡和以460萬元賣出的Lulu字跡，分析起筆、落筆的角度、曲度與長度，指部分收藏家認為，Lulu字跡較「柔性」，可能出自魯卡母親之手。

東契奇對此不予置評，他母親則矢口否認捉刀，稱是謠言；她說，「真不知道他們怎麼講得出這種話。他(兒子)的筆跡大概一直在變吧 」。

投資了大筆閒錢，以460萬元買下有NBA徽章和Lulu簽名卡的企業家費奧瑞拉(Nick Fiorella)說，雖然這是他風險最大的一筆生意，他看好東契奇的職業前景和簽名卡市場。「如果他成為超越一切的大牌球員，就算是我簽的也無所謂」。