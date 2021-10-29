紐時：中國主辦冬奧 冰球隊實力欠佳恐無法參賽

圖為2022年北京冬奧冰上曲棍球比賽場地。路透

美國 「紐約時報」報導，中國 冰球隊實力欠佳，可能無法參加預定明年揭幕的北京 冬奧，果真如此將締造2006年杜林冬奧以來，首個奧運主辦國冰球隊，被取消參賽資格的難堪紀錄。

報導說，距離北京冬奧揭幕僅剩幾個月前，國際冰上曲棍球總會（International Ice Hockey Federation）即在認真考慮，要不要讓中國男子冰球隊退出比賽，只因中國隊實力欠佳。

國際冰上曲棍球總會主席塔迪夫（Luc Tardif）直言，中國冰球隊的「球技不到位，眼睜睜看著一支球隊以0比15被扣倒，對中國、冰球、所有人都沒有好處」，因此需要為冬奧制定「B計畫」。

目前中國冰球隊在國際間排名第32，第33是位於南半球的澳洲，因此塔迪夫建議由排名第11的挪威代替。中國女子冰球隊也獲得冬奧參賽資格，不過塔迪夫說，針對競技方面的擔憂僅限於男子隊。

特別是上月國際奧委會宣布，就美國北美職業冰球聯盟（NHL）的球員參加冬奧達成了協議，很顯然中國冰球隊在首輪若遭遇美國、加拿大甚至德國等由頂尖球員組成的代表隊，屆時的慘敗似乎是可想而知。

因此總部在瑞士蘇黎世的國際冰上曲棍球總會，若是下周會商後拍板取消中國隊的參賽資格，中國將寫下自2006年杜林（Turin）冬奧允許主辦國可直接參賽以來，首個主辦國冰球隊被取消參賽資格的不光彩紀錄。

何況主場在北京、當中球員預料將成為中國代表隊骨幹的崑崙鴻星冰球隊，挑戰俄羅斯大陸冰球聯盟（Continental Hockey League），目前季賽打了22場只贏5場，在24隊中排名墊底。

不僅戰績敬陪末座，團隊進球數只有48也是倒數第1，唯一獨占鰲頭的數據是失球數達81。

多年來，國際冰上曲棍球總會持續與中國磋商冰球代表隊的技術層次問題，部分官員曾建議藉由雙重國籍的規定，可允許在美、加等地出生的華裔球員效力國家隊。

這種在籃球和足球等運動中相當常見的情況，卻因中國不承認雙重國籍的嚴格規定而遭遇阻礙，並要求在國外出生的運動員放棄原來國籍，甚至得接受共產黨價值觀的教育。

目前中國還沒敲定冬奧冰球代表隊的名單，不過崑崙鴻星的袁俊傑、葉勁光和趙傳禮，這3人在加拿大出生。

其中葉勁光是唯一曾征戰NHL的球員，現年36歲的葉勁光在2019年表示，參加奧運會是他從小以來的目標，希望有這個機會出賽。

不過若是國際冰上曲棍球總會把中國隊剔除，他們的夢想可能在下周就化為烏有。