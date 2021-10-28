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NBA／不只聲援藏人維族 康特再以推特標籤「挺台港」

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
塞爾蒂克中鋒坎特持續上推特批評中國人權、替藏人和維吾爾族人發聲。(取材自推特)
塞爾蒂克中鋒坎特持續上推特批評中國人權、替藏人和維吾爾族人發聲。(取材自推特)

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）近期持續在推特批評中國人權、替藏人和維吾爾族人發聲，今天他推文時，又多加了「自由香港」、「與台灣站在一起」等標籤。

康特今天發表簡短推文：「改變即將到來，沒人能夠阻擋。沒有任何人！」推文並附上標籤「自由西藏」、「自由維吾爾」、「自由香港」、「與台灣站在一起」。

康特21日先在推特（Twitter）寫道：「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民！」據報導，騰訊體育當時暫停轉播塞爾蒂克賽事；中國外交部則稱其為求關注，謬論不值一駁。

幾天後，康特又推文：「狠心的中國獨裁者習近平與中國共產黨。我在全世界面前向你們疾呼，關閉奴工營、釋放維吾爾族人。停止種族滅絕，現在！」

康特昨天還提議幫運動品牌耐吉（Nike）的老闆奈特（Phil Knight）訂機票，好跟他一起飛到中國親眼看看當地的「勞改營」，他也歡迎NBA球星詹姆斯（LeBron James）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）同行。

康特生於瑞士，在土耳其長大，是虔誠的穆斯林，2011年NBA選秀首輪第3順位進入猶他爵士隊。

他一向批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）不遺餘力，他的護照在2017年5月遭土耳其註銷，2018年被土耳其法院以「武裝恐怖組織」成員的罪名起訴，甚至尋求國際刑警組織（INTERPOL）發出「紅色通報」（Red Notice），要拘留康特並將他引渡。

中國 維吾爾 NBA

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