NBA／不只聲援藏人維族 康特再以推特標籤「挺台港」

美國職籃NBA 波士頓塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter)近期持續在推特批評中國 人權、替藏人和維吾爾 族人發聲,今天他推文時,又多加了「自由香港」、「與台灣站在一起」等標籤。

康特今天發表簡短推文:「改變即將到來,沒人能夠阻擋。沒有任何人!」推文並附上標籤「自由西藏」、「自由維吾爾」、「自由香港」、「與台灣站在一起」。

康特21日先在推特(Twitter)寫道:「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府,西藏屬於西藏人民!」據報導,騰訊體育當時暫停轉播塞爾蒂克賽事;中國外交部則稱其為求關注,謬論不值一駁。

幾天後,康特又推文:「狠心的中國獨裁者習近平與中國共產黨。我在全世界面前向你們疾呼,關閉奴工營、釋放維吾爾族人。停止種族滅絕,現在!」

康特昨天還提議幫運動品牌耐吉(Nike)的老闆奈特(Phil Knight)訂機票,好跟他一起飛到中國親眼看看當地的「勞改營」,他也歡迎NBA球星詹姆斯(LeBron James)、「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)同行。

康特生於瑞士,在土耳其長大,是虔誠的穆斯林,2011年NBA選秀首輪第3順位進入猶他爵士隊。

他一向批評土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)不遺餘力,他的護照在2017年5月遭土耳其註銷,2018年被土耳其法院以「武裝恐怖組織」成員的罪名起訴,甚至尋求國際刑警組織(INTERPOL)發出「紅色通報」(Red Notice),要拘留康特並將他引渡。

Change is coming and no one can stop it.



NO ONE!!!#FreeTibet #FreeUyghurs#FreeHongKong #StandWithTaiwan pic.twitter.com/QzVucveBCp