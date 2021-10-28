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網球／瑞度卡努捐出美網獎杯 理由很溫暖

體育新聞組／綜合報導
瑞度卡努將美網獎杯捐給一路培育她的草地網球協會。（路透）
瑞度卡努將美網獎杯捐給一路培育她的草地網球協會。（路透）

瑞度卡努（Emma Raducanu）透露，將慷慨地將她歷史性的美國公開賽獎杯「贈送」給草地網球協會（Lawn Tennis Association），以「特別感激」她自這個英國官方協會獲得的支持。

18歲的瑞度卡努無意將美網冠軍杯帶回家放在壁爐架上。相反地，她將它送至羅漢普頓（Roehampton）的國家網球中心（NTC），以便LTA可以驕傲地展示它。

她28日在特蘭西瓦尼亞公開賽（Transylvania Open）以6-3、6-4擊敗羅馬尼亞選手鮑丹（Ana Bogdan），晉級8強。

瑞度卡努在賽後採訪談到她的獎杯時說：「它不會放在家裡，如果想看，請到NTC。」「LTA為我做了很多，我希望這是個表彰，並非常感謝它們所做的一切，幫助我度過年輕的時光。它們主導了我的發展。這只是個小禮物。它們為我做了很多，所以這只代表一種特別的感激。」

在今年以黑馬之姿爆發拿下美國公開賽冠軍之前，瑞度卡努長期以來一直被視為英國網球的未來天才，自10歲開始參加LTA訓練營。她還參加了該協會的3年獎學金計畫，包括每年高達8萬英鎊的補助，外加教練和分析、營養師、物理治療師和醫療費用。

LTA也發表聲明證實，雖然獎杯尚未到達，但它對這份大禮感到「榮幸」，並希望「當獎杯送達NTC時，新一代年輕球員會受到獎杯的啟發」。

瑞度卡努 美國 英國

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