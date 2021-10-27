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發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注南韓影集「魷魚遊戲」。（Getty Images）
湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注南韓影集「魷魚遊戲」。（Getty Images）

南韓影集「魷魚遊戲」引起話題不斷，就連湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注，不過和大多數人想法不同的是，他對於結局相當不解，「為何男主角沒有搭上飛機去找女兒呢」？

在一次記者會上，詹姆斯趁著換場時間問隊友戴維斯（Anthony Davis）是否看完「魷魚遊戲」，同時也表達自己對結局的不滿，「你看完了嗎？我看完了，但我不喜歡這個結局，我知道他們是為了要拍續集，但是，為什麼不搭上飛機去找你女兒？兄弟，拜託，你在做什麼？」

延伸閱讀：世界周刊本期「魷魚遊戲」精彩文章 勿錯過

面對詹皇的批評，今日編劇兼導演黃東赫終於做出回應，「詹姆斯很酷，他想說什麼都可以，我尊重，我也非常感謝他看了整部影集。但我不會改變我的結局，這就是我的結局，如果有其他結局讓他滿意，也許他也可以自己來拍續集，而且我會去看，或許會順便傳給他一條訊息『我喜歡你的整部戲，除了結局的部分』。」

看到黃東赫不甘示弱的回擊後，詹姆斯隨後在推特上轉堆他的回應，並寫下，「黃東赫不是認真的吧！我希望他不是。」最後還附上十個哭笑不得的表情包。

魷魚遊戲 導演 湖人

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