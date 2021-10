發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

南韓影集「魷魚遊戲 」引起話題不斷,就連湖人 巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也有在關注,不過和大多數人想法不同的是,他對於結局相當不解,「為何男主角沒有搭上飛機去找女兒呢」?

在一次記者會上,詹姆斯趁著換場時間問隊友戴維斯(Anthony Davis)是否看完「魷魚遊戲」,同時也表達自己對結局的不滿,「你看完了嗎?我看完了,但我不喜歡這個結局,我知道他們是為了要拍續集,但是,為什麼不搭上飛機去找你女兒?兄弟,拜託,你在做什麼?」

延伸閱讀:世界周刊本期「魷魚遊戲」精彩文章 勿錯過

面對詹皇的批評,今日編劇兼導演 黃東赫終於做出回應,「詹姆斯很酷,他想說什麼都可以,我尊重,我也非常感謝他看了整部影集。但我不會改變我的結局,這就是我的結局,如果有其他結局讓他滿意,也許他也可以自己來拍續集,而且我會去看,或許會順便傳給他一條訊息『我喜歡你的整部戲,除了結局的部分』。」

看到黃東赫不甘示弱的回擊後,詹姆斯隨後在推特上轉堆他的回應,並寫下,「黃東赫不是認真的吧!我希望他不是。」最後還附上十個哭笑不得的表情包。

This can’t be real right??!! I hope not 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/IGbqEvFGud