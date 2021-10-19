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日職／松坂大輔引退 「投每一球都害怕」

記者陳宛晶／綜合報導
松坂大輔結束輝煌的美、日職棒生涯，引退記者會上落淚。（中央社）
松坂大輔結束輝煌的美、日職棒生涯，引退記者會上落淚。（中央社）

右手中指指尖已感受不到棒球縫線，41歲「平成怪物」松坂大輔自承「投每一球都害怕」，昨天他站上投手丘投一人次，為23年職棒生涯畫下句點，最快球速只剩118公里，5球有4顆壞球，這記保送之後，笑著與球迷揮手道別。

松坂去年動刀後手指麻木的問題並未改善，今年4月練投時，投出的球直朝右打者頭部而去，狀況遲未起色終在7月宣布引退，西武獅球團安排昨為他舉辦引退賽，並穿回熟悉的18號球衣。

職棒生涯最後一天，松坂笑中帶淚，先在中午出席記者會。松坂坦言，「想以這樣的狀況繼續投球，這是不可能的，我知道必須退休了。」考慮目前狀況完全不行，其實他並不想出賽，但想到還有人期望看到穿著球衣的松坂大輔，他還是站上投手丘。

➤➤➤笑著告別 松坂大輔引退賽投1人保送畫下生涯句點

火腿安排橫濱高校學弟近藤健介擔任首棒，作為松坂的最後對手，他奮力投出直球只剩118公里，幾乎都是偏高壞球，生涯以保送畫下句點，笑著與隊友、教練握手後退場，球迷紛紛獻上掌聲，向這位傳奇名投告別。

松坂說：「一踏進球場，球迷掌聲歡迎就覺得感動，老實說，我現在不是能站上職棒投手丘的狀態，也要對作為我最後對手的火腿隊和近藤表達感謝。」

評價自己的職棒生涯，松坂認為有遺憾，「拿到日美通算170勝，但多數成績都是在生涯前10年累積，生涯超過一半時間在與傷勢對抗。」

儘管如此，松坂生涯已解鎖成就無數，握有太平洋聯盟新人王、1座澤村賞、4度三振王、三度勝投王、兩度防禦率王，在日職、美職都嘗過冠軍滋味，曾兩度取得世界棒球經典賽MVP；在他的華麗璀璨生涯畫下句點後，合計93人跨進職棒的「松坂世代」，僅剩和田毅一人仍以選手身分打拚。

影片來源：YouTube 埼玉西武ライオンズ

退休

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