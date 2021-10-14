我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美上周初領失業金人數下滑至疫情以來新低

AAA警告：天候不佳時 別過度依賴自動煞車等先進設備

人字拖跑紐約5000公里超馬 台灣好手羅維銘暫居第2

中央社台北14日電
台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、目標5000公里的超馬挑戰賽，超過一半賽程他是穿著人字拖跑。（圖取自facebook.com/LO.WE.MI）
台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、目標5000公里的超馬挑戰賽，超過一半賽程他是穿著人字拖跑。（圖取自facebook.com/LO.WE.MI）

台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、目標5000公里的超馬挑戰賽，迄今他已完成4004.4公里，已進入最後1000公里的階段，不可思議的是，超過一半賽程他是穿著人字拖跑，而且總成績目前暫居第2。

這項在紐約舉辦的超馬挑戰賽，今年已邁入第25年，所有參賽選手要在52天內完成3100英里（約4989公里）的賽程，意味著每天平均得完成59.6英里（約95.9公里），等於每天至少要跑2趟全程馬拉松以上。每天比賽時間是從早上6時至深夜12時，不過參賽者可依自身狀況決定調整與休息。

這項比賽需在限時內跑完3100英里，因此又被稱為「3100英里的約定」，而來自台灣的羅維銘，號稱「亞洲最會跑的男人」，也是亞洲唯一的參賽者，截至今天為止，他在這項比賽已跑了39天，總距離突破4000公里，暫居所有選手第2；有趣的是，他在比賽前半段曾是穿著夾腳拖（俗稱人字拖）比賽。

事實上，這不是羅維銘第1次穿著人字拖跑超馬，2014年他在紐約參加10日超馬賽事時，就曾穿著人字拖應戰。

今年的「3100英里的約定」，羅維銘在賽事開始時就是穿著人字拖，他的特殊裝備也引來大會注意，比賽前賽會總監得知羅維銘打算穿著人字拖應戰時，他還認為是玩笑話。

不過當羅維銘穿著人字拖跑完超過一半以上的賽程時，所有人都傻眼，後來其他國家跑者跑到雙腳都腫了，也有樣學樣、學他穿起人字拖比賽。

羅維銘（前左）穿著人字拖參加為期52天、目標5000公里的超馬挑戰賽，後來其他國...
羅維銘（前左）穿著人字拖參加為期52天、目標5000公里的超馬挑戰賽，後來其他國家跑者跑到雙腳都腫了，也有樣學樣、學他穿起人字拖比賽。（圖取自3100 Miles of Support臉書社團）

距離比賽結束還有13天，羅維銘還剩下約985公里的賽程，只要他維持目前配速，將可望以第2名成績完成這項艱難的3100英里大挑戰。

紐約 台灣 馬拉松

上一則

NBA超級經紀人有個明星女友 戴維斯婚禮上玩自拍

延伸閱讀

紀大偉酷兒小說「膜」英譯本出版 紐約公共圖書館線上暢談

紀大偉酷兒小說「膜」英譯本出版 紐約公共圖書館線上暢談
紐約中華公所可打輝瑞疫苗補強針 符合資格者不需預約

紐約中華公所可打輝瑞疫苗補強針 符合資格者不需預約
紐約客談／「搶」打補強針 不如做好防疫

紐約客談／「搶」打補強針 不如做好防疫
強制接種裁定宗教豁免 紐約州府將上訴

強制接種裁定宗教豁免 紐約州府將上訴

熱門新聞

瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。（路透）

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

2021-10-07 08:53
瑞度卡努8日對戰白俄羅斯對手後落敗，提前出局印地安泉網賽。（美聯社）

美網奪冠後首戰失利 瑞度卡努：我才18歲 得放自己一馬

2021-10-09 08:53
喬丹。（路透）

NBA／喬丹在家視訊受訪 金光閃閃「獎杯牆」意外成焦點

2021-10-12 08:53
南韓女排球員李多英在校園霸凌往事曝光後，如今又捲入家暴醜聞。(取材自Instagram)

排球／美女選手被控偷吃家暴 嗆前夫：若不滿你也劈腿

2021-10-11 08:03
大寶貝戴維斯。（美聯社）

NBA／詐取400萬醫保費 18名前球員遭拘捕

2021-10-07 20:03
杜蘭特（左）和哈登（右）將出面解決厄文拒絕施打疫苗的問題。 (美聯社)

NBA／厄文拒接種變兼職球員？ 杜蘭特、哈登出面解決

2021-10-12 08:03

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入