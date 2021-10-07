NBA／詐取400萬醫保費 18名前球員遭拘捕

大寶貝戴維斯。（美聯社）

包括前塞爾蒂克和快艇 隊球員暱稱「Big baby」的戴維斯（Glen Davis）在內18名前NBA 球員已被捕，並被控從NBA的健康福利 計畫中騙取近400萬元。

根據紐約南區聯邦法院（SDNY）的起訴書，這些球員被指控在2017年至2020年間為未購買的醫療和牙科診療提交虛假報銷申請。

根據起訴書，這些虛假索賠總額約為390萬元。球員總共收到大約250萬元的欺詐收益，每人至少收到6萬5000元，最多則高達42萬元。

威廉斯被指為主謀。（路透）

NBA官方發表聲明表示，「NBA和球員工會為球員提供的福利計畫對於他們整個職涯和一生的健康和福利至關重要；這些指控非常令人沮喪。」並指出將與檢察官辦公室合作調查。

曼哈頓檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）說，前波特蘭拓荒者隊球員泰菲爾（Sebastian Telfair）將於7日晚間在SDNY地方法院過堂。其餘球員將在其被捕地區的法官面前出庭。

NBA的健康和福利方案為符合條件的現役和前NBA球員及其家人提供現有醫療保險之外的額外保險。資金主要來自NBA球隊的提撥。

起訴書指出，在2009年NBA選秀以第11順位被紐澤西籃網隊選中的威廉斯（Terrence Williams）是整個詐欺計畫的罪魁禍首。他經由提供偽造的發票來引誘其他NBA球員提供虛假的索賠，他再從中收取回扣。根據起訴書，威廉斯至少非法獲利23萬元。

起訴書指出，威廉斯還協助戴維斯、沃特森（Charles Watson Jr）和賴特（Antoine Wright）等三人取得偽造的醫療證明。

全案之所以曝光，是因為幾張假發票和醫療必需品表格「格式異常，有語法錯誤」，而且是在同一天從不同的辦公室寄出。

偽造文件中的其他明顯錯誤還包括前NBA球員史密斯（Greg Smith）人在台灣打籃球，卻同時提交了在比佛利山莊進行根管治療的發票。

此案其他被告還有：前華盛頓巫師隊和洛杉磯快艇隊球員安德森（Alan Anderson）、曾效力克利夫蘭騎士隊和洛杉磯湖人隊的布朗（Shannon Brown） ，還有六度入選NBA防守陣容的灰熊隊球員艾倫（Tony Allen）；艾倫的妻子德西麗（Desiree Allen）唯一被起訴的女性和非NBA球員。

被告名單還包括底特律活塞隊的拜能（Andrew Bynum）、籃網隊的羅伯茲（Christopher Douglas-Roberts）、曾效力5支NBA球隊的伊萊（Melvin Ely），還有同樣效力5支NBA球隊的穆恩（Jamario Moon），前洛杉磯快艇隊和克利夫蘭騎士隊球員邁爾斯（Darius Miles）、曾效力夏洛特黃蜂隊和芝加哥公牛隊的羅賓森（Eddie Robinson）、曾效力孟菲斯灰熊隊和費城76人隊的羅藤（Anthony Wroten），還有各效力過6支球隊的帕拉西奧（Milton Palacio）和派特森（Ruben Patterson）。