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「順澤宮帽」再發威 挪威鐵人3項好手伊登又奪世界冠軍

記者劉明岩／彰化報導
挪威鐵人三項好手伊登，戴著順澤宮廟及代言的捷安特自行車，在猶他州聖喬治舉辦的鐵人三項世界錦標賽再度奪冠。(Getty Images)
挪威鐵人三項好手伊登，戴著順澤宮廟及代言的捷安特自行車，在猶他州聖喬治舉辦的鐵人三項世界錦標賽再度奪冠。(Getty Images)

挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍時，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽，讓順澤宮帽一夕爆紅，也受到彰化歡迎，他昨天又戴著順澤宮廟及代言的捷安特自行車，在猶他州聖喬治舉辦的鐵人三項世界錦標賽再度奪冠，彰化縣長王惠美在臉書中，恭喜「彰化縣榮譽縣民」伊登「為彰化爭光」。

伊登在鐵人三項世界錦標賽中，在游泳1.2英里項目花了24分54秒、單車56英里項目1小時58分59秒、跑步13.1英里項目1小時11分32秒，以總結3小時37分13秒成績拿下男子組冠軍。

戴著順澤宮帽出賽的伊登，深受彰化人歡迎，除應彰化縣政府邀請來彰化訪問外，還親訪順澤宮並為彰化代言，同時獲頒「彰化縣榮譽縣民」，順澤宮帽也成了冠軍帽，更製作數萬頂，分送民眾。

在此次東京奧運，「彰化縣榮譽縣民」伊登出賽，彰化人也越洋幫他加油，不過依奧運會的服裝規定，他不能戴著順澤宮帽出賽，結果伊登比賽成績不如理想，未能得牌。當時縣長王惠美就打趣說，伊登就是沒有順澤宮神帽加持，才沒得牌。

伊登在猶他州聖喬治舉辦的鐵人三項世界錦標賽中，再度戴著順澤宮帽、並騎著代言捷安特自行車出賽，高舉布條抵達終點奪得冠軍。

彰化縣長王惠美今天獲知榮譽縣民伊登（Gustav Iden）勇奪鐵人三項世界錦標賽後，在臉書表達恭喜，「為彰化爭光」，也歡迎民眾利用中秋假期到埔鹽順澤宮祈福。

彰化縣「榮譽縣民」挪威鐵人三項好手伊登，昨天戴著順澤宮廟及代言的捷安特自行車，在...
彰化縣「榮譽縣民」挪威鐵人三項好手伊登，昨天戴著順澤宮廟及代言的捷安特自行車，在猶他州聖喬治舉辦的鐵人三項世界錦標賽再度奪冠，縣長王惠美今天在臉書中，恭喜他為彰化爭光。圖／翻攝自王惠美臉書

影片來源：YouTube toesteban

東京奧運 猶他州 臉書

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