瑞度卡努成進步象徵 專家：當心不可承受之重

抱走美國網球公開賽女單冠軍的英國18歲網球小將瑞度卡努。美聯社

抱走美國網球公開賽女單冠軍的英國 18歲網球小將瑞度卡努 近日在英國急速圈粉，有人稱她是英國多元文化最佳代言人。不過，專家提醒，「成功移民 」的正向敘事或許討喜，卻也得小心炒作過頭，甚至成為個人不可承受之重。

因外型神似而被台灣球迷封為「英國楊丞琳」的瑞度卡努（Emma Raducanu）是近44年來首位奪得大滿貫賽冠軍的英國女子網球選手，也是繼2004年17歲的俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）在溫布頓網球錦標賽封后以來，最年輕的大滿貫賽冠軍得主。

瑞度卡努出生於加拿大，父母分別來自羅馬尼亞、中國。她在兩歲時隨父母遷居倫敦。

多元族裔、文化背景讓瑞度卡努成為最新的英國「多元包容精神」代表，更何況她還是「文武雙全」的學霸。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）昨天推文稱，瑞度卡努的事蹟是典型的「倫敦故事」；「在倫敦，我們擁抱並頌揚多元化」。

瑞度卡努顯然也對自己的多元出身十分有自覺，自稱受羅馬尼亞網球女將哈蕾普（Simona Halep）及中國網球女將李娜影響甚深，兼顧父母雙方的族裔背景。

全英國上下近日對瑞度卡努一片道賀與讚賞，其中赫見知名反歐大將、民粹政治人物法拉吉（Nigel Farage）。

他很快遭「揭底」，曾在接受媒體採訪時稱羅馬尼亞裔的犯罪率高到「令人眼眶泛淚」，還說若有一群羅馬尼亞男子當鄰居，任何住在倫敦的人應該都會感到不安。

此外，部分英國媒體以往不吝對尋求庇護的移民表達先入為主的敵意，如今卻幾乎一面倒讚揚瑞度卡努，也令人莞爾。

英國「衛報」報導，英格蘭體育局（Sport England）董事葛蘭特（Chris Grant）指出，瑞度卡努的勝利凸顯何謂真正的「英國性」（Britishness）；在英國，像瑞度卡努這樣多元出身的人比比皆是，這點也值得英國人引以為傲。

不過，他也提到，外界應聚焦瑞度卡努個人本身，而非她象徵或不象徵的任何事物或概念。

葛蘭特指出，公眾從移民議題角度對瑞度卡努放大檢視與熱議顯然已無可避免，這是瑞度卡努就算百般不願意、也不得不接受的發展。

智庫「英國未來」（British Future）致力促進公眾討論移民與社會融合議題，其主任卡特瓦拉（Sunder Katwala）表示，瑞度卡努對自己的出身感到自在，這在她的同輩當中並不特別，但她的成功無法回答更大的問題：英國在社會融合、機會平等、共享認同等方面是否做得夠好。

英國公益組織「平等信託」（Equality Trust）致力對抗社會與經濟不平等，其執行長維波斯卡（Wanda Wyporska）指出，在英國，肯定移民與難民「價值」的論述往往建立在移民或難民成功翻身並進而報答、貢獻社會的基礎上，而不是單純從個人生命價值角度出發。

葛蘭特提醒：「我們必須留意自己要他人承擔的是什麼。」