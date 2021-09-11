美網／男單冠軍戰 約帥周日拚年度全滿貫

中生代的梅德維夫過去能帶給約帥一定威脅。（路透）

世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）距離年度全滿貫只差最後一勝，美網公開賽12日冠軍戰，擋在眼前的是世界第二的俄羅斯 好手梅德維夫（Daniil Medvedev），他說，決賽要當生涯最後一場比賽打。

約克維奇今年東京奧運 在男單四強賽不敵澤瑞夫（Alexander Zverev），挑戰年度金滿貫的夢想破滅，在重新調整步調來到美網後，約克維奇雖然一路走得跌跌撞撞，但仍是殺進到四強賽，並且與澤瑞夫再度碰頭，在四強賽最終苦戰五盤後勝出，成功報了一箭之仇。

對於擊敗澤瑞夫挺進到決賽，約克維奇說：「我想說聲謝謝，因為氣氛真的太棒了，這是我至今為止打過氣氛最好的一戰，我們就是為了這一刻而活，讓我們每天醒來都有動力再去做那些同樣的事情，當你能在這樣的氣氛中出賽，一切都是值得的。」

約克維奇在拿下這一勝後，距離年度全滿貫也僅差最後一勝，在大滿貫單打史上過去僅有5名選手曾達成此紀錄，進入公開賽年代後更僅有男子選手拉沃（Rod Laver）以及女子選手的寇特（Margaret Court）、葛拉芙（Steffi Graf）達成過此成就，約克維奇說：「我會把下一戰當作我生涯的最後一戰來對待。」