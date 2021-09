美網／19歲生日快樂 費南德茲勇闖4強 繼續夢幻之旅

加拿大小將費南德茲(Leylah Fernandez)7日繼續展現無畏氣勢,以6:3、3:6、7:6(7/5)力克第5種子烏克蘭女將史維托莉娜(Elina Svitolina),闖入美國 網球公開賽4強。

她接下來將迎戰大會第2種子、白俄羅斯 好手莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)和第8種子、捷克女將卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)之間的勝方。卡雷茨科娃剛拿下法國公開賽冠軍。

6日歡度19歲生日的費南德茲,上役以4:6、7:6(7/5)、6:2擊敗這次美網女子單打第16種子、曾於2016年在美網奪冠的德國女將柯波兒(Angelique Kerber)。

她3日擊敗這次美網尋求衛冕、名列女單第3種子的日本女將大坂直美時,帶給法拉盛 草地公園(Flushing Meadows)球場的球迷無比震撼。

