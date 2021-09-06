美網／贏球輸風度？法網雙冠得主被批「不專業」

西班牙網球好手蒙奎露扎（左），在美網第四輪和捷克好女將雷茨科娃（右）纏戰到紐約當地時間凌晨1點多仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。Getty Images

兩度摘下大滿貫的西班牙好手蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），今年美網仍沒突破，第四輪和今年法網 包下雙冠的捷克好女將雷茨科娃（Barbora Krejcikova）纏戰到紐約 當地超過凌晨1點仍落敗，賽後直接批評對手「不專業」。

名列第8種子的雷茨科娃5日以6：3先下一城，第二盤再取得4：0領先，但列第9種子的蒙奎露扎展開反撲，連保帶破下反而連下5局逆轉；局數5：6落後時，雷茨科娃喊出傷停，恢復比賽後就連拿7分，最終在「搶7」中以7：6（7：4）淘汰西班牙對手。

蒙奎露扎賽後受訪時被媒體說「看起來有點生氣」，她直率說：「我認為選手間該知道那些時刻該有什麼表現，是的，比賽最後我很不開心。」

法網和溫布頓都曾登頂的西班牙好手強調，不開心不只因為美網戰績仍停在第四輪，還有對手在自己換球時慢慢走向毛巾放置處擦汗等動作。

雷茨科娃身體看似有些狀況，賽後她一直做在自己的長椅上，沒有接受場中訪問就在攙扶中緩慢離場，也沒出席賽後記者會。她向美國 網球協會表示，比賽最後自己狀況很掙扎，身體感覺很糟糕，「我不知道到打發生什麼事，但我無法呼吸，頭很昏，整個世界都在旋轉，過去從沒發生過這情形。」