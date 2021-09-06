美網／謝淑薇搭檔比利時球后 爭搶8強門票

比利時「球后」梅騰絲（Elise Mertens）與台灣「一姊」謝淑薇將組成的美網頭號種子，爭搶8強門票。Getty Images

女雙世界排名第2的台灣 「一姊」謝淑薇，和比利時「球后」梅騰絲（Elise Mertens）組成的美網頭號種子組合，前兩輪以勢如破竹之姿出線，美東時間6日下午2時將迎接第三輪賽程，和比利時組合米寧（Greet Minnen）／范優凡克（Alison van Uytvanck）爭8強門票

謝淑薇女雙世界排名也曾居首位，和梅藤絲合拍後，台比組合在溫布頓 高捧金盃，首度攜手的硬地大滿貫更展現球后組合氣勢，首輪只花43分鐘就解決俄羅斯 、哈薩克聯軍卡林絲卡雅（Anna Kalinskaya）／普丁塞娃（Yulia Putintseva），第二輪再以6：4、6：2解決挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）／法國莉查梅（Elixane Lechemia），歷時1小時6分鐘就晉級。

前兩戰合計花不到2小時的頭號種子，第三輪賽事安排在17球場第3場，預計美東時間6日下午2時上陣。謝淑薇美網女雙最佳成績是2012年的4強，今年闖進第三輪已追平前3年成績。

17歲台灣小將楊亞依，會外賽連過兩關挺進美網青女會內賽，女單首輪將在6日強碰15歲的克羅埃西亞馬欣克（Petra Marcinko）；楊亞依也有女雙賽程，將和加拿大搭檔絲塔庫斯奇（Marina Stakusic）聯手出擊，首輪將碰地主組合珀蘇（Ariana Anazagasty-Pursoo）／拉曼（Theadora Rabman）。