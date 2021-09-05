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日本輪椅籃球隊奪帕運銀牌 井上雄彥推文祝賀

中央社東京5日綜合外電報導
東京帕運男籃美日爭冠，日本奪下銀牌，知名漫畫作者井上雄彥也推文祝賀。(美聯社)
東京帕運男籃美日爭冠，日本奪下銀牌，知名漫畫作者井上雄彥也推文祝賀。(美聯社)

日本輪椅籃球男子代表隊今天在東京帕運奪下銀牌，以輪椅籃球為題材的漫畫REAL作者井上雄彥（也是人氣漫畫「灌籃高手」作者），今天在推特上推文祝賀，引發不少網友迴響。

日本東京新聞報導，日本輪椅籃球男子代表隊今天在東京帕運最後一天賽事上惜敗美國奪得銀牌，過程中不少日本網友在推特上發表祝福留言，讓「輪椅籃球」進入今天日本推特趨勢。

井上雄彥今天在推特上用「繪文字」（表情符號）的銀牌等圖案，及文字「太棒了」來祝賀日本隊奪銀；井上推文後約一小時就有超過1萬6000名網友按讚，到晚間6時止已逾2萬8000人按讚。

不少網友在井上推文下方留言說，自己是看了REAL漫畫後才知道輪椅籃球，並曾到現場實際觀戰。

網友不忘恭喜美國隊奪冠，但也相信日本隊奪金的日子也不會太遠了。

日本輪椅籃球聯盟賽後也透過推特告知日本隊奪銀的好消息，「美國隊真的很強，希望總有一天能贏過美國隊，也謝謝大家為日本隊加油」。

日本隊今天在冠軍戰以60比64些微差距不敵美國獲得銀牌，拿下日本在這個項目的史上首面獎牌，創歷史最佳紀錄。日本隊陣中有被網友稱為「流川楓」（「灌籃高手」登場人物）的22歲鳥海連志，受到網友矚目。

日本 美國 推特

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