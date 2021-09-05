日本輪椅籃球隊奪帕運銀牌 井上雄彥推文祝賀

東京帕運男籃美日爭冠，日本奪下銀牌，知名漫畫作者井上雄彥也推文祝賀。(美聯社)

日本 輪椅籃球男子代表隊今天在東京帕運奪下銀牌，以輪椅籃球為題材的漫畫REAL作者井上雄彥（也是人氣漫畫「灌籃高手」作者），今天在推特 上推文祝賀，引發不少網友迴響。

日本東京新聞報導，日本輪椅籃球男子代表隊今天在東京帕運最後一天賽事上惜敗美國 奪得銀牌，過程中不少日本網友在推特上發表祝福留言，讓「輪椅籃球」進入今天日本推特趨勢。

井上雄彥今天在推特上用「繪文字」（表情符號）的銀牌等圖案，及文字「太棒了」來祝賀日本隊奪銀；井上推文後約一小時就有超過1萬6000名網友按讚，到晚間6時止已逾2萬8000人按讚。

不少網友在井上推文下方留言說，自己是看了REAL漫畫後才知道輪椅籃球，並曾到現場實際觀戰。

網友不忘恭喜美國隊奪冠，但也相信日本隊奪金的日子也不會太遠了。

日本輪椅籃球聯盟賽後也透過推特告知日本隊奪銀的好消息，「美國隊真的很強，希望總有一天能贏過美國隊，也謝謝大家為日本隊加油」。

日本隊今天在冠軍戰以60比64些微差距不敵美國獲得銀牌，拿下日本在這個項目的史上首面獎牌，創歷史最佳紀錄。日本隊陣中有被網友稱為「流川楓」（「灌籃高手」登場人物）的22歲鳥海連志，受到網友矚目。