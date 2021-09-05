我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯、奧斯丁動身訪中東 擬重申不背棄盟友

幾內亞疑爆發軍事政變 法新社：叛軍宣稱拘捕總統

美網／球后巴蒂爆冷出局 羅傑斯成地主僅剩希望

中央社紐約4日綜合外電報導
羅傑斯成為這次美網打到現在，僅剩的唯一地主女選手。(美聯社)
羅傑斯成為這次美網打到現在，僅剩的唯一地主女選手。(美聯社)

澳洲球后巴蒂於美網女單第3輪爆冷出局，而擊敗她的羅傑斯則成為這次美網打到現在，僅剩的唯一地主女選手。

美國網球公開賽（US Open）女子單打第3輪的比賽，世界排名第43的美國女將羅傑斯（Shelby Rogers）在激戰3盤後，以6比2、1比6、7比6（7比5）擊敗今年大滿貫溫布頓網球錦標賽女單冠軍得主巴蒂（Ashleigh Barty）。

賽後巴蒂說：「我找到對我真的有利的方式，但就是沒辦法拿下勝利，這很令人失望，但我們得向前看。」

25歲的巴蒂4日若能贏球，就能追平她在美網的最佳紀錄，而美網是巴蒂唯一從未打進4強的大滿貫賽事。

巴蒂說：「我們現在會重新出發，我們會回歸戰術面，並為剩餘的球季努力訓練。」

2月起，巴蒂就離開家鄉四處征戰，接連拿下邁阿密、墨爾本、斯圖加特、辛辛那提網賽冠軍，並在溫網奪得生涯第2座大滿貫冠軍。

巴蒂說：「我為我自己、我的團隊所投入的一切感到驕傲，這蠻不可思議的。老實說，我不認為我們還能要求更多了，所以我也不會去改變任何事。」

羅傑斯則說：「站上球場，我告訴自己，先前5次對上她都輸球，我不想再這樣輸了。我只是試著做出些改變。」

美網進行到現在，唯一還未被淘汰的地主女選手羅傑斯說：「我只是試著比她堅持更久，今晚她完全掌握了我的球路，我覺得我打得越好，她的回擊就越強。」

羅傑斯晉級第4輪後，接下來將面對英國青少女小將拉杜卡努（Emma Raducanu）。拉杜卡努在先前的溫網及這次的美網，在晉級的路上都是一盤未失的狀態。

美國 澳洲 英國

上一則

燒錢最多回報最少 東京奧運帕運終於落幕

下一則

日本輪椅籃球隊奪帕運銀牌 井上雄彥推文祝賀

延伸閱讀

美網／年度全滿貫愈來愈近 約克維奇再4勝就好

美網／年度全滿貫愈來愈近 約克維奇再4勝就好
美網／爆冷輸18歲小將 大坂直美含淚暫別網壇

美網／爆冷輸18歲小將 大坂直美含淚暫別網壇
美網／費納不在 約克維奇瞄準年度全滿貫

美網／費納不在 約克維奇瞄準年度全滿貫
網球／美網開放 小約拚年度大滿貫 巴蒂尋求大滿貫連莊

網球／美網開放 小約拚年度大滿貫 巴蒂尋求大滿貫連莊

熱門新聞

日本好手大坂直美3日在美國網球公開賽女單第3輪，暴冷敗給加拿大18歲小將費南德茲。（Getty Images）

美網／「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

2021-09-04 08:08
紐澳良球迷搶購颱風物資，但AD代言的洋芋片卻滯銷。（路透）

NBA／颶風來襲 戴維斯代言的洋芋片 路州人寧死也不吃

2021-08-31 08:53
札帕特(後)被擊倒後失去意識，經搶救後過世。（取材自推特）

拳擊／18歲女拳手被擊倒 搶救5天仍不治 拳賽遭痛批

2021-09-03 21:19
圖為職棒大聯盟MLB紐約洋基隊的主播史特林（John Sterling）。美聯社

颶風襲紐約 洋基主播受困 同業馳援

2021-09-03 13:52
網路上近期瘋傳一位小朋友打球致敬柯瑞球風，三分遠射跟花俏運球過人樣樣來，讓柯瑞本人也大呼神奇。（路透）

NBA／中國8歲男孩「太像柯瑞打球」讓本尊發出尋人啟事

2021-08-29 08:46
中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。（新華社）

「任務完成了」郎平官宣卸任中國女排主教練

2021-09-01 01:03

超人氣

更多 >
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境