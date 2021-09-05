燒錢最多回報最少 東京奧運帕運終於落幕

東京奧運與帕運因疫情延後一年，今天終於畫下句點。(美聯社)

東京奧運 與帕運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 延後一年，今天終於畫下句點，距離東京奪下奧運主辦權已經過去將近8年。

美聯社報導，13天的帕運在國立競技場宛如馬戲團表演般，色彩繽紛的閉幕式中宣告落幕。日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王到場觀看。

這屆奧運與帕運空前絕後，除了偏遠地區的場館有寥寥數千名觀眾，還有獲准到帕運觀賽的學生團體之外，一概禁止觀眾入場觀看比賽。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）今天說：「有很多次，我們認為比賽可能辦不成了。有好多個夜晚輾轉難眠。」

閉幕式主題為「和諧之聲」（Harmonious Cacophony），由健全與殘疾人士共同參與表演。

如同奧運，帕運舉辦期間，東京正因為疫情處於緊急狀態。如同奧運，帕運也對選手頻繁篩檢，並讓他們孤立於防疫泡泡中，讓病毒免於擴散。

日本 僅有50%人口完成疫苗接種，確診人數節節攀升。

東京奧運組委會主席橋本聖子說：「我認為我們來到比賽終點，中間沒有出任何大問題。」

不過，比賽期間卻插曲不斷。

日本首相菅義偉在閉幕式前2天，宣布不尋求連任。他原本希望藉由奧運重振聲望，卻取得反效果，因為疫苗接種速度太慢，以及在疫情期間仍堅持辦奧運，讓支持率一落千丈。

菅義偉接替的是1年前因為健康因素辭職的前日本首相安倍晉三。

2013年9月7日，正是安倍晉三在阿根廷布宜諾斯艾利斯的大飯店大廳前排，聽國際奧會主席長侯格（Jacques Rogge）宣布日本擊敗伊斯坦堡和馬德里，取得2020年奧運主辦權。

一項悲傷的巧合是，侯格1週前因為健康因素逝世，享壽79歲。

日本上智大學教授中野晃一在寫給美聯社的電子郵件中表示，現在既然菅義偉被迫出局，擔負抗疫不力的責難，就不可能稱這是一屆成功的奧運與帕運。

不過，比起奧運，帕運可能給主辦國留下更多有形遺產，提高大眾對殘疾人士的認知，增進無障礙空間設置。

這屆帕運有破紀錄4405名選手參與，贏得獎牌的國家數目也創紀錄。比賽期間有2名來自阿富汗的選手，在逃離喀布爾之後抵達東京。

國際奧林匹克歷史學家華勒欽斯基（David Wallechinsky）在給美聯社的電郵裡說：「東京奧運是效率與友善的典範，要不是疫情帶來的難題，幾乎可說是我參加過的19屆夏季與冬季奧運中，表現最好的一屆。」

而這樣的表現代價不小。

牛津大學研究發現，東京夏季奧運與帕運應該是史上最燒錢的一屆。

日本官方數據是花費154億美元舉辦奧運與帕運，為原本預估的2倍。但多個政府審計結果顯示，真實花費應該是官方宣稱的2倍。除了67億美元外，其他都是納稅人埋單。

而這場疫情讓主辦方大概損失了8億美元的門票收入，這個坑需要用更多政府資金來填。此外，日本贊助商替預算貢獻了超過30億美元，卻因為觀眾太少而血本無歸。

奧運最大贊助商豐田汽車（Toyota）因為日本大眾對奧運觀感不佳，把所有與奧運相關的電視廣告撤下。