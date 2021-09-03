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颶風艾妲襲紐約釀豪雨 洋基主播受困同業挺身馳援

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颶風艾妲襲紐約釀豪雨 洋基主播受困同業挺身馳援

中央社紐約3日綜合外電報導
圖為職棒大聯盟MLB紐約洋基隊的主播史特林（John Sterling）。美聯社
圖為職棒大聯盟MLB紐約洋基隊的主播史特林（John Sterling）。美聯社

颶風艾妲（Ida）強襲美國東北部，職棒大聯盟MLB紐約洋基隊的主播史特林1日晚間結束工作後，試圖開車返家卻遭困於淹水道路，幸虧西班牙電台轉播員李卡多出手相救，才得以脫身。

基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範，轉播團隊無法隨球隊前往客場，史特林（John Sterling）和李卡多（Rickie Ricardo）都在洋基體育場遠程轉播洋基作客洛杉磯天使隊的比賽。

李卡多昨天告訴WFAN電台，比賽於當地時間1日晚上10時左右結束後，83歲的史特林率先離開球場，自己則因賽後節目留下。

李卡多說，當他終於要離開時，洋基體育場大廳淹水高度已達到他的腳踝，他在路上也碰到幾條受艾妲餘波襲擊而封閉、淹沒的道路。

正當他試圖找路返回位於紐澤西州的家時，接到了史特林的轉播搭檔瓦德曼（Suzyn Waldman）的電話，告知他史特林的車拋錨在艾吉瓦特（Edgewater）的江河路（River Road）上。瓦德曼當晚在家遠程轉播比賽。

李卡多表示，他曾見識過江河路淹水的慘況。他告訴瓦德曼，自己約略知道史特林住哪，將會想辦法協助對方。

李卡多打給史特林並維持通話暢通，在因淹水受困的25輛車裡找到史特林的座駕，當時水已淹沒多數車輛的輪胎。

開著吉普車的李卡多設法助史特林脫身，花了一小時才找到路可以通往史特林的公寓，將他安全送回家。

史特林事後告訴Northjersey.com新聞網站：「沒有他（李卡多），我就麻煩了，我（當時）嚇死了。」

李卡多則表示，他會為任何人這麼做。

警方稱，這場風暴導致豪雨成災，在紐約市造成至少12人死亡，其中1人淹死在車裡，另11人在位於地下室的自家公寓裡被淹死。

洋基 紐約市 艾妲

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