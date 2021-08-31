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C羅與曼聯簽下2年合約 轉會費逾2700萬美元

中央社曼徹斯特31日綜合外電報導
葡萄牙超級球星羅納度30日在里斯本練習。(美聯社)
葡萄牙超級球星羅納度30日在里斯本練習。(美聯社)

葡萄牙超級球星C羅時隔12年回鍋英超曼聯。曼聯今天宣布，雙方已於30日完成簽約。曼聯從義甲尤文圖斯（Juventus）簽下C羅，轉會費上看2300萬歐元（約2717萬美元）。

路透社報導，談妥的轉會費包括1500萬歐元（約1772萬美元），以及依表現而附加的800萬歐元（約945萬美元）。

曼聯聲明：「曼聯很高興證實已與羅納度簽署2年協議，並有續約一年的選擇權。」

羅納度（Cristiano Ronaldo）在聲明中表示：「曼聯在我心中總是有占有一塊特殊位置，自從27日宣布（轉會）以來，我對收到的所有訊息感到受寵若驚。」

他說：「我等不及要在（曼聯主場）老特拉福球場（Old Trafford）滿座的體育場比賽，再次與所有球迷見面。」

C羅於2003到2009年效力曼聯期間，292場比賽踢進118球，為曼聯拿下3座英超（Premier League）冠軍、1座歐冠（Champions League）金盃、2座英格蘭聯賽盃（League Cups）冠軍、1座英格蘭足總盃（FA Cup）冠軍與1座國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）王座，2009年轉會至西甲皇家馬德里。

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