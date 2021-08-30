美網／拚連霸前自白 大坂直美：對自己太挑剔

大坂直美。(美聯社)

美網點燃戰火，今日即將登場的女單衛冕冠軍大坂直美 （Naomi Osaka）再度成為賽事焦點，法網退賽後再返大滿貫賽場的她透過社群 平台自白，承認過去對自己太挑剔，應該試著去肯定自己，個人價值是由自己創造。

名列美網第3種子的大坂直美，今年法網前宣布因「心理健康」因素，不會參加賽後記者會，引發兩極看法；她首輪奪勝只在場內接受短暫訪問，沒出席賽後記者會，遭大會罰款，之後宣布退賽，讓全球體壇都正視到選手心理狀況的重要。

大坂直美溫布頓選擇缺席，投入日本扮演東道主的盛會東京奧運 ，雖沒如願留下獎牌，回到紐約的大坂直美心理狀態似乎改善不少，除出席開賽記者會聊備戰，今天也透過社群平台分享心情。

「我從沒和自己說做得好極了，但我知道，我不斷告訴自己糟透了，或是我該做得更好。」大坂直美承認，過去對自己要求太高，「我猜想我應該試著和自己說，要為自己慶祝，慶祝我的成就，我認為大家都該如此。」

手握4座大滿貫的大坂直美寫道，生活是自己在過，不該用別人的標準來評價自己，「我知道我為所有事情投入所有心力，如果對有些人來說不夠好，那我道歉，但我不能給自己再加上更多期待，看到世界上發生的一切，我覺得還能每天醒來就是勝利了。」

身為衛冕冠軍，大坂直美今年美網首戰安排在中央球場的夜間賽程，時間為今晚7時30分出戰捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova）。