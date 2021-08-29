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阿富汗選手抵東京參與帕運 激動落淚

中央社東京29日綜合外電報導
阿富汗運動員跆拳道選手胡達迪(左)及田徑選手拉索利(右)抵達東京參加帕運。(美聯社)
阿富汗運動員跆拳道選手胡達迪(左)及田徑選手拉索利(右)抵達東京參加帕運。(美聯社)

官員表示，阿富汗運動員終於抵達東京帕運會場，激動落淚。與此同時，英國輪椅橄欖球隊奪得超級星期天賽事的63枚金牌之一。

國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee）表示，阿富汗跆拳道選手胡達迪（Zakia Khudadadi）及田徑選手拉索利（Hossain Rasouli）上周末在一場「大型全球行動」中，從塔利班控制下的阿富汗撤離至法國。

帕運委員會發言人史彭斯（Craig Spence）表示：「和他們在選手村的會面相當感人。房間裡的每個人都哭了。」

他表示，阿富汗國旗出現在24日的開幕式上，「這是把門敞開的第一步」，而選手的到來，「對全世界許多其他人而言，是代表希望的強力訊息」。

胡達迪預計9月2日參加女子44-49公斤級跆拳道項目，田徑好手拉索利則將在3日參加男子400公尺T47級競賽。

此外，英國輪椅橄欖球隊今天以55比49擊敗美國，奪下金牌。這是英國第一次在這個項目奪牌。

日本以60比52擊敗澳洲拿下銅牌。而來此尋求3連霸的澳洲隊則是空手回家。

阿富汗 英國 澳洲

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