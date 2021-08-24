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帕運／東京疫情嚴峻 部分區域宣布取消開放學生觀戰

記者劉肇育／綜合報導
東京帕運今天舉行開幕式，並將比照奧運不開放一般觀眾進場觀賽。(美聯社)
東京帕運今天舉行開幕式，並將比照奧運不開放一般觀眾進場觀賽。(美聯社)

東京帕運今天舉行開幕式，並將比照奧運不開放一般觀眾進場觀賽，不過將會實施「學校合作觀戰方案」讓通過檢測的學生得以進場，不過在今天帕運組委會宣布共有10名確診個案後，部分地區也相繼宣布取消「學校合作觀戰方案」，來避免疫情擴大。

帕運組委會今天宣布，共有10名日本當地與海外帕運參與者在新冠肺炎檢測中呈現陽性反應，其中包括一名待在奧運村內的國外選手，成為帕運首起選手村內確診案例。

東京疫情仍相當嚴峻，今年帕運雖然將比照奧運不開放一般觀眾進場，不過仍計畫實施「學校合作觀戰方案」，開放部分學生進場，不過必須先通過PCR採檢，且透過包車方式團進團出，並會在觀賽後一周進行健康狀況的觀察，日前東奧組委會就透露觀戰人數約在13萬人上下。

不過今天包括江東區、江戶川區教育委員會都宣布由於新冠肺炎疫情的感染擴大，決定將取消「學校合作觀戰方案」，江戶川區在聲明中表示，「我們在日前決定參與觀戰方案後，就一直在為它做準備，因為這是一次寶貴的經驗，能讓區內公立學校和幼兒園的孩子通過觀看比賽獲得寶貴的回憶，不過有鑒於新冠肺炎病毒的感染疫情擴大，我們決定取消，並為此深表歉意。」

對於組委會日前決定開放「學校合作觀戰方案」，曾代表日本在帕運奪下21面獎牌的游泳好手，同時也是帕運名人堂成員的河合純一就曾說：「當親眼目睹了今年賽事的孩子長大成人後，我認為這將是一次改變社會的機會。」

疫情 奧運 新冠肺炎

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