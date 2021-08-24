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帕運／「帕拉機場」開幕迎各國好手 台灣排第83位進場

記者劉肇育／綜合報導
參與開幕儀式的台灣代表團成員，搭乘大會接駁車前往典禮會場。圖／台體育署提供
參與開幕儀式的台灣代表團成員，搭乘大會接駁車前往典禮會場。圖／台體育署提供

東京帕運今天在日本國立競技場開幕，台灣今年共有10名選手將在6個運動項目出賽，被排在第83位進場，由田徑選手楊川輝、劉雅婷共同掌旗進場，這也是台灣連續第8屆在帕運登場。

在今天的開幕典禮上，台灣共有11人參與進場儀式，包括掌旗官楊川輝、劉雅婷，六度參賽的健力好手林亞璇、首度參賽的游泳選手陳亮達等4位選手，另外還包括7位隊職員。

為了參加今天的開幕式，參與開幕的代表團成員在當地時間下午4點40分即集合，搭乘大會接駁車前往典禮會場，本屆帕運代表團將身穿與奧運相同的進場服裝參加開幕典禮，教練選手們都表示非常興奮。

這次開幕式也採取「帕拉機場」主題歡迎各國好手來到日本出賽，進場則比照奧運採取日本五十音排序，台灣被安排在南韓隊之後的第83位進場，並由楊川輝、劉雅婷共同掌旗進場，隨後進場是第84位的塔吉克。

台灣自從1992年首次派隊參加帕運後，已經連續8屆參賽，並拿下5金、6銀、13銅合計24面獎牌，其中首面金牌是在1996年亞特蘭大帕運由李青忠在柔道所拿下，她也是今年帕運柔道好手李凱琳的叔叔；李凱琳曾在2012年倫敦帕運拿下柔道銀牌，今年同樣被寄予奪牌厚望。

台灣 日本 奧運

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