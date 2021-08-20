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納達爾飽受腳傷之苦 提前結束2021年賽季

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納達爾飽受腳傷之苦 提前結束2021年賽季

中央社巴黎20日綜合外電報導
納達爾（Rafael Nadal）在推特上宣布，將結束2021年賽季，並表示他的左腳一年來承受相當多苦痛，甚至已超越他該負荷的程度。(美聯社)
納達爾（Rafael Nadal）在推特上宣布，將結束2021年賽季，並表示他的左腳一年來承受相當多苦痛，甚至已超越他該負荷的程度。(美聯社)

西班牙網球名將納達爾今天宣布，由於自法國網球公開賽以來一直為腳傷所苦，他將提前結束2021年賽季，這表示他將錯過30日登場的美國公開賽。

「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在推特（Twitter）上宣布，將結束2021年賽季，並表示他的左腳一年來承受相當多苦痛，甚至已超越他該負荷的程度，「我必須花些時間解決這問題，或至少改善情況」。

納達爾在法網（Roland Garros）四強賽敗給世界球王約克維奇（Novak Djokovic）後，先後放棄了溫布頓錦標賽（Wimbledon）和東京奧運，直到本月稍早的華盛頓公開賽才重返球場。

納達爾在32強賽擊敗美國選手沙克（Jack Sock），但在16強賽歷經3盤不敵南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。

35歲的納達爾賽後表示「腳好些了」，但他11日仍因腳傷而宣布退出多倫多賽事，也錯過了現正進行中的辛辛那提網賽，這一向是美國公開賽（US Open）的熱身戰。

納達爾表示，想讓自己的腳有時間痊癒，以期能在2022年帶著十足威力捲土重來；「我將發揮最大熱情，竭盡所能以恢復最佳狀態，並抱持著我最重要的目標重回賽場」。

納達爾 美國 東京奧運

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