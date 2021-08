網球／大坂直美淚灑記者會 經紀人痛批媒體「霸凌」

現年23歲的日本網球選手大坂直美 (Naomi Osaka)宣布不再參加記者會,引發體壇爭議。幾個月過去後,17日大坂終在辛辛那提大師站出席記者會,不料面對記者艱澀提問,她仍難以承受心理壓力,淚灑現場,使訪問一度中斷。

大坂直美曾向世人公開自己飽受憂鬱症和焦慮症所苦,今年5月更以「媒體提問總讓自己陷入自我懷疑」等理由,拒絕出席法網 公開記者會,進而遭主辦方罰款。

She returns to press ahead of @CincyTennis. @naomiosaka | #CincyTennis pic.twitter.com/445cxg6GUt