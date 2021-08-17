網球／大坂直美淚灑記者會 經紀人痛批媒體「霸凌」

大坂直美難以承受記者語帶惡意的提問，淚灑現場。(影片截圖)

現年23歲的日本網球選手大坂直美 （Naomi Osaka）宣布不再參加記者會，引發體壇爭議。幾個月過去後，17日大坂終在辛辛那提大師站出席記者會，不料面對記者艱澀提問，她仍難以承受心理壓力，淚灑現場，使訪問一度中斷。

大坂直美曾向世人公開自己飽受憂鬱症和焦慮症所苦，今年5月更以「媒體提問總讓自己陷入自我懷疑」等理由，拒絕出席法網 公開記者會，進而遭主辦方罰款。

睽違近3個月，大坂終於再度出席記者會場合，採訪一開始順利進行，但直到《辛辛那提問訊報》（Cincinnati Enquirer）記者道赫提（Paul Daugherty）發問，「妳說不太喜歡和我們打交道，特別是以記者會形式，但妳在場外有很多收益來自於媒體平台，請問妳該如何取得平衡？」

大坂對這項提問表示疑惑，主持人試圖出面解圍，表示可以跳過此題繼續受訪，但大坂表示願意回答，並解釋自己從小就獲得許多媒體關注，或許是因為本身是網球選手的關係，但她坦言「我真的不知道該怎麼取得平衡，也許我們彼此可以試著找到答案」。

回答完後，大坂的視線不斷看向天花板，似乎正試圖阻止眼淚滴落，但最後大坂竟當場情緒崩潰，暫時中斷記者會進行、離開會場。事後，大坂的經紀人杜加德（Stuart Duguid）發表聲明指責道赫提的提問根本是「霸凌 」，他提到「這種霸凌的提問方式正是選手與媒體關係緊張的原因，記者會上的每個人都能聽出他語帶惡意」。