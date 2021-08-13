「夢幻成真」玉米田裡比賽重現 白襪再見轟宛若好萊塢劇本

美國職棒大聯盟MLB白襪12日與洋基的比賽在一塊玉米田中臨時搭建的球場進行，兩隊的球員都對這座充滿田園風光的球場讚嘆不已。美聯社

安德森12日揮出一支兩分打點的再見全壘打，讓白襪9比8擊敗洋基 ，給了這場在愛荷華州的「夢幻成真」棒球賽，一個好萊塢式的結局。

影片來源：youtube/ MLB

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基與芝加哥白襪一役激情的結尾，非常適合這場12日在愛荷華州（Iowa）戴爾斯維（Dyersville）一塊玉米田中臨時搭建球場進行的比賽。這次比賽的場地，距離獲奧斯卡金像獎提名、1989年的電影 「夢幻成真」（Field of Dreams）拍攝地僅一步之遙。

這場比賽的場地有8000個座位，在滿場觀眾中，「夢幻成真」男主角凱文寇斯納（Kevin Costner）也在其中。兩隊的球員，都對這座精心打造、且充滿田園風光的球場讚嘆不已。

MLB紐約洋基與芝加哥白襪12日對決的比賽座無虛席，現場有8000個座位。美聯社

洋基球星賈吉（Aaron Judge）說：「我們很多人都拿起手機，不斷拍照、錄影。能有機會穿著洋基的球衣、站在夢幻成真拍攝場地上打一場球，我從未想過我這一生會有這樣的經歷。」

賈吉12日在3局上半揮出一發3分彈，那記全壘打落在玉米田中。

賈吉和隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）在9上雙雙轟出兩分砲，讓洋基拿下4分，並以1分超前。

但9局下半，白襪的薩瓦拉（Seby Zavala）獲保送後，安德森（Tim Anderson）挺身而出，擊出白襪此役的第4支全壘打。

安德森說：「比賽從未真正結束，我知道我想追求的是什麼，而且我真的做到了。」

阿布瑞烏（Jose Abreu）、希梅內斯（Eloy Jimenez）、薩瓦拉12日也在白襪、洋基3連戰的首役揮出全壘打。兩隊接下來將回到芝加哥，繼續進行接下來的兩場比賽。

在兩隊認真進行這場球季後段的比賽前，球員們都沉浸在現場的氣氛中。

他們聚在外野拍團體照，並在比賽開始前，隨著電影的配樂，和凱文寇斯納一起從玉米田中走進球場。

白襪後援投手韓德瑞克斯（Liam Hendriks）說：「我的膠捲相機都爆了。我穿過牛棚，這裡的牛棚後面沒有柵欄，所以我穿越了那裡的玉米田。」

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，明年8月將會有另一場「夢幻成真」棒球賽，但他並未透露屆時的對戰戲碼為何。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延，這場「夢幻成真」棒球賽，也是MLB史上在愛荷華州的第1場比賽，延後了1年才舉行。