我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯聲援加拿大 譴中國任意拘留外國公民討價還價

自行闖關打第三劑 漫畫家稱變種病毒肆虐必須自保

「女飛魚」雷德基奧運滿載而歸 恐將繳稅四萬餘元

記者顏伶如／綜合報導
「女飛魚」美國女泳健將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)在東京奧運連續拿下兩面金牌、兩面銀牌，得牌獎金加上可觀的企業贊助費用之後，恐將繳稅4萬4000元。美聯社
「女飛魚」美國女泳健將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)在東京奧運連續拿下兩面金牌、兩面銀牌，得牌獎金加上可觀的企業贊助費用之後，恐將繳稅4萬4000元。美聯社

「女飛魚」美國女泳健將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)在東京奧運連續拿下兩面金牌、兩面銀牌，得牌獎金加上可觀的企業贊助費用之後，恐將繳稅4萬4000元。

奧運獎牌本身價值並不高，隨著製造材質的市場價格波動，彭博新聞社(Bloomberg)報導，一面奧運金牌的最高價值大約700元，銅牌則約5元。然而，國稅局(IRS)關注重點則是奧運得獎選手獲得美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)頒發的獎金。

參加東京奧運的美國代表隊選手，得到每面金牌可獲美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會頒發3萬7500元獎金，拿到銀牌、銅牌則可各自獲得2萬2500元、1萬5000元獎金。根據美國國內稅收法(Internal Revenue Code)第74節(Section 74)，奧運獎金必須繳交聯邦個人所得稅。

華盛頓郵報分析，雷德基光是廣告代言費用，年收入便已破百萬，加上奧運獎牌收入之後，所得稅將以最高稅率37%計算。

彭博新聞社報導，相較於雷德基奧運獎金加上贊助費用恐將繳稅4萬4000元，美國田徑選手凱蒂‧納裘特(Katie Nageotte)在東京奧運女子撐竿跳決賽摘金，3萬7500元獎金則可免稅。

報導指出，根據前總統歐巴馬任內通過法律，運動員年收入抵扣之後若未達100萬元，可以免繳比賽獎金的「勝利稅」(victory tax)。

「專業運動會計事務所」(ProSport CPA PLLC)主席卡拉法(John Karaffa)指出，對於參加東京奧運的某些美國選手來說，贏得獎牌之後拿到的獎金是否需要繳稅，取決於這些選手賺取的代言費用收入多少，「在這繳稅年度當中是否收入超過100萬元」。

東京奧運 美國 華盛頓郵報

上一則

梅西正式加盟大巴黎 渴望贏更多冠軍盃 將披30號球衣

延伸閱讀

MLB／曾穿14隊球衣…傑克森奧運奪銀 有望回MLB

MLB／曾穿14隊球衣…傑克森奧運奪銀 有望回MLB
「疫」起受害 NBC東奧收視率跌42%

「疫」起受害 NBC東奧收視率跌42%

奧運感人一刻 人類的真善美

奧運感人一刻 人類的真善美
東京奧運與中國

東京奧運與中國

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

2021-08-09 04:45
林書豪確診新冠肺炎。（取材自微博）

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

2021-08-06 23:31
美國女子排球隊8日拿下東京奧運金牌，球員們開心慶祝。(路透)

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

2021-08-08 03:40
管晨辰。（路透）

東奧／打敗拜爾絲的中國少女 管晨辰：我們身高差不多

2021-08-03 19:29
東京奧運，美國隊在男子4x100米混合泳比賽中奪得金牌。美聯社

快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議

2021-08-04 12:59
跨欄金牌選手麥勞夫林脫下運動裝束也是超辣正妹一枚，因此獲得「跨欄女神」封號。(取材自Instagram)

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

2021-08-05 08:57

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情
王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑