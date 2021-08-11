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梅西正式加盟大巴黎 渴望贏更多冠軍盃 將披30號球衣

梅西正式加盟大巴黎 渴望贏更多冠軍盃 將披30號球衣

中央社巴黎11日綜合外電報導
梅西將身披30號球衣代表「大巴黎」出戰。圖左為巴黎聖日耳曼隊老闆阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）。(美聯社)
梅西將身披30號球衣代表「大巴黎」出戰。圖左為巴黎聖日耳曼隊老闆阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）。(美聯社)

法甲足球聯賽巴黎聖日耳曼隊（PSG）今天召開記者會，正式宣布巨星梅西（Lionel Messi）加盟。梅西表示，很高興與PSG簽約，並且仍渴望贏得更多的冠軍盃。

路透社報導，梅西說：「這就是我為何要落腳於此的原因，這是一支雄心勃勃的球隊，你可以感受到他們準備好要拚了。」

這位阿根廷球星表示，巴黎聖日耳曼是個理想所在，可以實現他再贏得一座歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍盃的目標。

他在記者會說：「我的夢想就是再贏一座歐洲冠軍聯賽冠軍盃，我認為這裡是實現夢想的理想所在。」

梅西坦承，因為他自從上月代表母國阿根廷贏得美洲盃（Copa America）後至今還沒下場踢球，所以還不知道何時能首次亮相為新東家出賽。

他說：「我剛度假回來，我離開球場一個月了。我需要做點賽季前的準備，讓自己進入狀況，希望能盡快首次在球場亮相，但我不知道確切的時間，這得問教練。」

巴黎聖日耳曼隊老闆阿爾赫萊菲（Nasser al-Khelaifi）表示，介紹梅西效力PSG真是「令人感到欣喜並且具有歷史意義的一天」。

阿爾赫萊菲表示：「他把足球變得具有魔力且華麗，他是個贏家。」

梅西8日落淚告訴前東家西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona, 簡稱巴薩）的粉絲們，他要離開這支從小待到大的球隊轉投PSG。巴薩是他展開職業生涯的球隊，原本打算就在那裡踢到退休。

現年34歲的梅西原本預料會和巴薩簽下為期5年的新約，其中的內容包括減薪50%。儘管雙方達成了續約的共識，但巴薩還是因為財務和結構性的續約障礙，不得不讓這位6座金球獎（Ballon d'Or）得主離開。他與聖日耳曼則簽兩年約，並有續約一年的選擇權。

梅西13歲就加入巴塞隆納青年隊，進球和上場次數居隊史之冠，從2005年滿18歲時正式與巴塞隆納簽約成為先發球員以來，為巴薩踢了778場並踢進672球成為隊史頭號得分手，為巴薩贏得10座西甲冠軍、4座歐冠冠軍、7座西班牙國王盃（Copa del Rey）冠軍。

他是在7月1日起正式成為自由球員，轉會到巴黎聖日耳曼後將與前巴薩隊友內馬爾（Neymar）重逢。梅西在PSG穿30號球衣，也就是他在巴薩展開職業生涯時的球衣號碼。

梅西在巴黎聖日耳曼隊（PSG）召開的記者會上正式加盟，簽約兩年。(美聯社)
梅西在巴黎聖日耳曼隊（PSG）召開的記者會上正式加盟，簽約兩年。(美聯社)

梅西 PSG 巴黎聖日耳曼

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