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影／梅西抵法國亮相會球迷 已穿上「巴黎」T恤

天價搶簽梅西 法甲聖日耳曼老闆是卡達財團

中央社巴黎10日綜合外電報導
梅西抵達巴黎。(美聯社)
梅西抵達巴黎。(美聯社)

看到足球巨星梅西（LionelMessi）和昔日隊友內馬爾（Neymar）再次同場踢球，可能是全球許多球迷的夢想，而對梅西新東家法甲聖日耳曼（PSG）而言，要讓兩人重聚，錢不是問題。

梅西今天由馬德里搭機抵達巴黎北方的勒布爾熱機場（Le Bourget），準備與巴黎聖日耳曼簽約。機場有數百球迷歡迎他。

或許不是所有球迷都感到欣喜，很多人或許不想看到梅西離開西甲巴塞隆納（FC Barcelona，簡稱巴薩），也有人想看到梅西加入能讓他轉型的球隊，就像馬拉度納（Diego Maradona）當年轉投義大利足球俱樂部拿坡里（Napoli）。

不過，現代的足球掌控在少數菁英手裡，背後有巨富的財團支持，例如擁有法甲聖日耳曼、富可敵國的卡達體育投資集團（Qatar Sports Investments, QSI），以及英超曼城（Manchester City）的阿布達比（Abu Dhabi）富豪老闆。

而對巴薩而言，梅西的離開又是一次痛苦打擊。巴薩在2017年無力阻止內馬爾以2.2億歐元（約2.64億美元）創世界紀錄的天價簽約金投入聖日耳曼的懷抱，現在再次以同樣方式失去梅西。

梅西(左起)、內馬爾與蘇亞雷斯曾在巴塞隆納並肩作戰。(美聯社)
梅西(左起)、內馬爾與蘇亞雷斯曾在巴塞隆納並肩作戰。(美聯社)

聖日耳曼並非對這場疫情帶來的金融困境免疫，只不過對於經濟低迷的現況適應較為良好。

受疫情影響，聖日耳曼在2019/20年度的稅前損失達到1億2490萬歐元，而上季的數據很可能更糟，據傳損失約在2.3億歐元。所有比賽都在閉門下舉行，導致球隊損失門票收入。

不過，聖日耳曼卻在球員轉會市場上大灑銀子，花了6000萬歐元從義甲國際米蘭（Inter Milan）簽下哈基米（Achraf Hakimi），還簽下合約到期的拉莫斯（Sergio Ramos）、維納杜姆（Georginio Wijnaldum）和門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）。

梅西(左)與內馬爾今年7月在美洲盃決賽對上。(美聯社)
梅西(左)與內馬爾今年7月在美洲盃決賽對上。(美聯社)

聖日耳曼可以那麼豪闊，是因為卡達老闆承擔了損失，也因為至少到目前為止，法國球隊沒有被阻止讓薪資占收入的比率達到幾近100%。

他們也受益於歐洲足球總會（UEFA）為了彌補球隊因疫情損失而放寬的財政年度計算法，代表2020與2021年的資產將可以合併計算。

圖為巴黎王子公園體育場，即梅西新東家法甲聖日耳曼的主場。(美聯社)
圖為巴黎王子公園體育場，即梅西新東家法甲聖日耳曼的主場。(美聯社)

梅西 足球 疫情

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