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CNN還原奧運台灣隊名真相 指中華台北名稱是謊言

中央社紐約10日綜合外電報導
中華代表團在郭婞淳和盧彥勳共同掌旗下入場。特派記者余承翰／東京攝影
中華代表團在郭婞淳和盧彥勳共同掌旗下入場。特派記者余承翰／東京攝影

美國有線電視新聞網（CNN）日前節目點出東京奧運的奇怪現象，還原台灣為何使用「中華台北」為隊名，並稱接受「中華台北」謊言，將使國際社會在未來南海爆發衝突時無力施展。

CNN主持人伯曼（John Berman）說：「如果你有看這屆奧運，你就會看到一個很奇怪的國名，中華台北，一直在奪獎牌，引發轟動，那實際上就是台灣，而這種命名花招是為了安撫中國。」

CNN政治分析主持人艾弗隆（John Avlon）隨後進行「事實查核」單元。

他表示，東京幽靈奧運有一連串矛盾、爭議，還有空蕩蕩的座位席，電視收視率節節下滑。不過，當中最不真實，也最具爭議的大概是台灣在奧運被改名為「中華台北」。

艾弗隆表示，「中華台北」在地圖上並不存在，而是一個「法律擬制」（legal fiction）的名稱。在1970年代，國際奧會（IOC）向所謂的「一個中國」政策妥協，同時禁止台灣國旗出現在任何奧運組織中。

他表示，這代表有2300萬人口的台灣，以及台灣民選政府「實際上遭到抹除」。因此在過去幾周，當台灣刷新自身最佳奧運獎牌紀錄的同時，真正的國旗卻不被允許出現在頒獎典禮，甚至是奧運官方推特帳號上，而是用了一個假的替身（奧運會旗）取代。

艾弗隆指出，當台灣在羽球男子雙打決賽中擊敗了中國隊，台灣選手和人民在社群網路慶祝時，遭受來自中國的網路酸民輪番攻擊。

他提到藝人徐熙娣（小S）因在Instagram發文，開玩笑邀請 「國手」到家裡吃飯，結果丟掉聯合利華旗下品牌「Clear清揚」等價值百萬美元的代言。艾弗隆說，這簡直就是「取消文化」（cancel culture）。「取消文化」指的是排擠與抵制，把一個人從網路或現實生活中趕出社群與專業圈，讓他們無法立足、失去工作機會。

艾弗隆表示，大家應該關注這件事，因為中國在奧運強力抹除台灣，很可能是醜事即將發生的前兆。2022 北京冬季奧運即將在6個月後開幕，身為全球人口最多，第2大經濟體的中國，正藉由國際機構對眾多荒謬事蹟的默許，來檢驗自身的政治重量。

他指出，像是在香港發生對基本公民自由的鎮壓、中國武漢持續被質疑為COVID病毒起源，或是新疆的維吾爾族再教育營等。

艾弗隆表示，「戰略模糊」（strategic ambiguity）的 「一個中國」政策，某種程度上是一種原罪。雖然這種方法被廣泛認為是把中國拉入國際社會的手段，不過，中國拒絕承認台灣存在的事實，越來越像是會摧毀，而非緩和關係。

他表示，美國印太司令部（United States Indo-Pacific Command）新任司令最近警告美國國會，中國對台灣的威脅，可能比大多數人所想的更加接近。

艾弗隆說，雖然在北京冬奧舉行前不會發生事情，但俄國在2014年索契（Sochi）冬奧之後不久就進攻了克里米亞（Crimea）。 「再給你們一點不祥提示，拜登政府才剛通過（上任後）對台灣的首批軍售案」。

艾弗隆表示，奧林匹克的核心精神是透過運動促進人類的和諧發展，以期待能發展成一個專注維護人類尊嚴的和平社會。

「整個島嶼在一個大國的命令下被完全抹去，對於促進上述目標毫無幫助。無視一個即將主辦冬奧的國家，正在侵害人權，同樣無益於促進目標。」

他說：「接受一項謊言並不是外交，而是讓你成為同謀。」倘若有一天南海真的爆發衝突，接受「中華台北」這項特定謊言，將使國際社會無法強力反擊。

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