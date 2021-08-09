路透：中國桌球占據主導地位 但日德正猛追

路透指出，自1988年桌球項目首次亮相奧林匹克舞台以來，中國隊奪得37枚金牌中的32枚，占據絕對主導地位。（新華社）

路透指出，從單打到團體項目，中國 桌球選手在東奧上以四枚金牌主宰了奧運 舞台，證明了他們為什麼是世界冠軍，這是中國隊連續第四次在單打項目中包攬金牌。自1988年桌球項目首次亮相奧林匹克舞台以來，中國隊奪得了37枚金牌中的32枚，占據絕對主導地位。不過，2020年東奧也顯示，來自日本 和德國等國的競爭日益激烈。

路透報導指，在女子單打項目中，世界排名第一的陳夢，保持了中國包攬奧運歷史上每一枚女子單打金牌的紀錄；男子單打項目中，馬龍以4比2力壓樊振東贏得單打金牌，成為了首位蟬聯奧運會金牌的男子桌球運動員。

在新引進的混合雙打項目中，日本選手水谷隼和伊藤美誠以微弱優勢擊敗了許昕和劉詩雯的「昕雯聯播」組合，贏得了日本歷史上首枚混合雙打金牌。

伊藤美誠說：「中國運動員是我面前一堵極高的牆，但如果我能付出一切，我就能打敗一個中國對手。」

德國運動員奧恰洛夫也在奧運會上贏得了兩枚獎牌，在男子單打項目中，比賽一度十分膠著，最終馬龍以4比3險勝奧恰洛夫。

對此，中國乒乓協會主席劉國梁表示，2024年巴黎奧運會時，比賽只會越來越激烈。劉國梁說：「我希望下一屆奧運會，中國能大獲全勝。但為了實現擊敗中國的目標，世界各地的球員都在積極鍛煉自己。」

他補充，中日女子運動員以後還會有更多交鋒。

同時，乒乓女隊教練李隼表示，這樣的競爭對運動員來說是有益的。他說，日本運動員技術的進步「在過去的5年裡每天」都讓他感到擔憂，但也是因為競爭，中國運動員「成長得如此之快」。

20歲的中國桌球選手孫穎莎說：「我很高興有一個像伊藤這樣的對手，可以推動我前進。」