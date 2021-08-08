足球／梅西哭了「我想留卻沒辦法」 告別21年巴塞隆納

梅西8日在記者會上情不自禁落淚。(美聯社)

梅西 8日在諾坎普舉行記者會，證實他將告別巴塞隆納。梅西發言時，多次無法控制情緒，傷心落淚。

影片來源：YouTube The Guardian

梅西發言全文：

我不知道我是否能夠說話。在過去幾天裡，我想過我能說什麽，事實上，我什麽都沒說，我被困住了，至今仍是。經過這麽多年，在這裡創造了我的整個生活之後，我並沒有作好準備，這太難了。去年，我還是相信(會留下)，但今年我不相信了。那時候我堅信我們會繼續在我們的家，那是我們最想要的。我們把自己的幸福放在首位，那就是在我們的家，繼續享受我們在巴塞隆納的生活，無論是體育還是日常生活，這都是非常好的。

今天，我該和這一切說再見了。很多年了，我很小的時候就到這裡，21年後，我將和我的妻子、三個兒子一起離開……我為我在這座城市所做的一切和經歷的一切感到無比驕傲。出去幾年後，我們會回來，這是我對孩子們的承諾。對於我所經歷的一切，我能做的唯有感謝大家。我是在這家俱樂部的價值觀下長大的，我永遠會努力以謙虛的態度管理自己。

我經歷過許多美好的事，也有不好的事，但這一切都使我成長，成為今天的我。從我來到這裡那一刻起，直到在這裡的最後一刻，我始終為這家俱樂部、為這件球衣付出一切，我可以滿意地離開。感謝球迷對我的喜愛，我更願意以另一種方式來告別，我沒想過告別的方式，因為我沒想過這個問題。我本想和球迷一起，在球場上告別，這樣能夠聽到最後一次歡呼、大家最後一次表達對我的愛……在不能開放球場的日子裡比賽時，我十分想念他們。我想念和他們一起慶祝進球，想聽他們高呼我的名字。

我沒和球迷見面就離開這家俱樂部，已經超過一年半沒見到球迷了。我本想靠近球迷，和他們好好說再見，但現在只能這樣了。我想再次感謝大家這些年來對我的厚愛，球迷的感情始終如一，我感受到他們的愛，我對他們的感情也是如此。無論如何，但願我能再次成為這家俱樂部的一部分，能夠作出貢獻，也希望巴薩繼續成為世界上最好的俱樂部。我肯定會忘記很多事……我能說的就是這些，我已經沒辦法再說話了，謝謝大家。