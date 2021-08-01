美女子體操老將代替拜爾絲 退役前夕戲劇化摘銀

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

短短一周，美國 體操老將麥凱拉‧史肯納(Mykayla Skinner)的奧運境遇出現戲劇化轉折。24歲的她上周離開東京奧運 體操比賽會場時，已做好從體操界退休的心理準備。除了激動落淚並向媒體揮手告別，還在Instagram發文跟粉絲說再見。她在文中寫道，儘管心情沉痛，但將面對人生下一章。

周二晚間，就在史肯納準備從日本搭機返回亞利桑納州時，卻接到簡訊通知，詢問能否更改返美行程。美國「體操天后」拜爾絲 (Simone Biles)突然宣布退出團體賽，也不確定能否參加其他項目決賽。拜爾絲堅持，美國隊一定要找人立即跟史肯納聯絡。

ESPN體育新聞網報導，原本已打算離開東京的史肯納因此留下，雖不認為自己有機會能角逐跳馬決賽，所有狀況都仍充滿不確定，她仍努力練習，讓自己迅速調整心態，恢復為鬥志十足的參賽模式。到了周六，拜爾絲將無法參加比賽的決定告知史肯納，請史肯納代為上場參加比賽。

距離淚別賽場的整整一周之後，史肯納1日在東京奧運體操跳馬項目獲得銀牌。

報導指出，史肯納退役之前最後一刻在奧運拿下銀牌，堪稱最不可能發生，同時也最適才適所的運動選手生涯句點。

史肯納24日晚間表示，能夠代替拜爾絲參加比賽並且獲獎，真的是極大榮耀。她說，對於有機會為自己再拚一次充滿感謝，因為2016年就曾擔任遞補選手，過去這段期間則曾感染新冠病毒以及肺炎，歷經許多挫折。

史肯納的奧運之路漫長且坎坷。先是差點未能取得參加2016年里約奧運代表隊的資格，後來在場邊則以遞補選手身份，看著隊友風光摘金。角逐奧運的夢想已經近在眼前，卻還是遠如天邊。

從里約返回美國之後，史肯納把重心放在「全美大學體育聯盟」(NCAA)比賽，為猶他州兩度拿到全國比賽獎牌。參加奧運是她從兒時以就懷抱的夢想，在大學聯盟待了三年之後，終於決定為東京奧運奮力一搏。受到疫情影響，訓練期從一年變成兩年，2021年初因為肺炎及感染新冠病毒住院，整整一個月沒能練習。