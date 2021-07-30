我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外遊客都去哪兒了？ 舊金山訪客量從第4掉第12名

CDC警告：Delta傳染力堪比水痘 這場戰爭已轉變

東奧／拜登宣布：派駐聯國大使出席閉幕式 團員2人

中央社／華盛頓30日專電
拜登總統30日宣布，美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。（路透）
拜登總統30日宣布，美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。（路透）

美國總統拜登今天宣布，美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。

東京奧運如火如荼進行，美國隊累積拿下14金、16 銀及11銅，以41面總獎牌數的亮眼成績排名世界第一。目前取得40面獎牌的中國隊緊追在後，以俄羅斯奧會（ROC）名義參賽的俄羅斯隊則以34面獎牌位居第3。

美國總統拜登今天宣布，將派駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領美國代表團，參加東奧比賽活動並出席8月8日的閉幕式。

代表團共有2名成員，包括美國國務院掌管海洋、國際環境與科學事務的代理助卿柏尼卡特（Marcia Bernicat）及美國駐日大使谷立言（Raymond Greene）。

根據美國國家廣播公司（NBC）報導，湯瑪斯-葛林斐德將於8月6日至8月8日訪日，期間會觀賞美國隊選手參加決賽並與他們會面，也會與日本及東奧官員會晤。關注難民與人道議題的她，也計劃與二度參與奧運的難民隊互動。

先前美國第一夫人吉兒（Jill Biden）曾率團出席東奧開幕式，為美國選手加油打氣。

美國 東京奧運 國務院

上一則

「蹦床女神」劉靈玲：一枚奧運獎牌 20年追夢故事

延伸閱讀

東奧閉幕典禮 美國駐聯合國大使將率團出席

東奧閉幕典禮 美國駐聯合國大使將率團出席
第一夫人夏威夷海灘踩到異物 開刀移除

第一夫人夏威夷海灘踩到異物 開刀移除
賀錦麗將訪印太地區 下月訪問新加坡、越南

賀錦麗將訪印太地區 下月訪問新加坡、越南
禁止逼遷令明到期 拜登籲國會授權延長

禁止逼遷令明到期 拜登籲國會授權延長

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一

2021-07-30 10:30
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗