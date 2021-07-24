圖輯／輝煌趕走遺憾 美國隊游出金銀牌 樂歪了

東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦。（Getty Images） 東京奧運23日開幕後，美國隊首日獎牌抱零，第二天一口氣游出金銀牌。24日以男子400米個人混合泳比賽中奪下首面金牌；美國泳將卡利斯茲(Chase Kalisz)24日在游泳400米個人混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。 游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland)。 東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，卡利斯茲(Chase Kalisz，右)拿下金牌，這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland，左)。（Getty Images） 東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，卡利斯茲(Chase Kalisz，左)拿下金牌，這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland，右)。（路透） 東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，卡利斯茲(Chase Kalisz，)拿下金牌，這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland)。（歐新社） 東京奧運美國第一面金牌出爐！卡利斯茲(Chase Kalisz，右)在游泳400米混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。（路透） 東京奧運美國第一面金牌出爐！卡利斯茲(Chase Kalisz)在游泳400米混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。（Getty Images） 東京奧運美國第一面金牌出爐！卡利斯茲(Chase Kalisz)在游泳400米混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。（路透） 東京奧運美國第一面金牌出爐！卡利斯茲(Chase Kalisz)在游泳400米混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。（路透） 東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，頒獎時三得主都戴口罩。（路透） 東京奧運美國第一面金牌出爐！卡利斯茲(Chase Kalisz)在游泳400米混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。（路透） 東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦。（Getty Images） 美國 東京奧運 游泳 上一則 東奧／侯志慧舉重3項破紀錄 賽前勤跑7樓減重 下一則 東奧桌球／台「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜擊敗韓 4強賽對日
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