圖輯／輝煌趕走遺憾 美國隊游出金銀牌 樂歪了

東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦。（Getty Images）

東京奧運 23日開幕後，美國 隊首日獎牌抱零，第二天一口氣游出金銀牌。24日以男子400米個人混合泳比賽中奪下首面金牌；美國泳將卡利斯茲(Chase Kalisz)24日在游泳 400米個人混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。

游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland)。

東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，卡利斯茲(Chase Kalisz，右)拿下金牌，這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland，左)。（Getty Images）

東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，卡利斯茲(Chase Kalisz，左)拿下金牌，這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland，右)。（路透）

東奧游泳400米混合四式的金銀牌都由美國包辦，卡利斯茲(Chase Kalisz，)拿下金牌，這也是美國在此屆東奧的第一面金牌。銀牌得主則是游出4分10秒28的利德蘭(Jay Litherland)。（歐新社）

東京奧運美國第一面金牌出爐！卡利斯茲(Chase Kalisz，右)在游泳400米混合四式，繳出4分9秒42的成績拿下金牌，一掃在四年前奪銀的遺憾。（路透）