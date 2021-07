226公分14歲籃球少女輾壓對手 網笑：比賽還沒開始就結束

中國 近期舉辦全國U15籃球聯賽女子組決賽,山東西王籃球俱樂部靠著身高226公分的張子宇在籃下狂砍42分,幫助球隊奪冠,而張子宇打球的影片一出也立刻引發網友熱議。

張子宇出生籃球世家,父母親都是籃球員,母親更是中國女籃國家隊成員于瑛。父親身高213公分,母親198公分,也因此,張子宇擁有超狂高個子基因,小學六年級時,他就已211公分,而現年14歲的他更長到226公分,未來他還可能繼續長高。張子宇也提到,自己的偶像是NBA 球星詹姆斯(Lebron James)和哈登(James Harden)。

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v