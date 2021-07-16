226公分14歲籃球少女輾壓對手 網笑：比賽還沒開始就結束

張子宇高人一等。（取材自微博）

中國 近期舉辦全國U15籃球聯賽女子組決賽，山東西王籃球俱樂部靠著身高226公分的張子宇在籃下狂砍42分，幫助球隊奪冠，而張子宇打球的影片一出也立刻引發網友熱議。

張子宇出生籃球世家，父母親都是籃球員，母親更是中國女籃國家隊成員于瑛。父親身高213公分，母親198公分，也因此，張子宇擁有超狂高個子基因，小學六年級時，他就已211公分，而現年14歲的他更長到226公分，未來他還可能繼續長高。張子宇也提到，自己的偶像是NBA 球星詹姆斯（Lebron James）和哈登（James Harden）。

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v — Overtime (@overtime) July 15, 2021

張子宇在賽場上比其他選手高出一大截，她在籃下如魚得水，搶籃板、蓋火鍋、得分都難不倒他，全場狂得42分，抓下25個籃板、另賞6次火鍋，幫助球隊拿下勝利，中國網友也戲稱「比賽還沒開始就結束了」。