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染疫影響備戰 英國網壇一姐康塔退出東京奧運

中央社 倫敦13日綜合外電報導
英國網壇一姐康塔（Johanna Konta）由於確診感染新冠肺炎，宣布退出東京奧運。Getty Images
英國網壇一姐康塔（Johanna Konta）由於確診感染新冠肺炎，宣布退出東京奧運。Getty Images

英國網壇一姐康塔（Johanna Konta）今天表示，由於確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響備戰，她已退出東京奧運

30歲的康塔因為團隊成員確診，溫布頓錦標賽開賽前一天被迫退出這項大滿貫賽。但是她表示，在檢驗陽性前，她在自我隔離期間已出現症狀。

康塔在推特推文說：「因此，我過去兩個半星期都無法訓練，我的身體狀況已無法及時為東京奧運做好充分準備。」

「這對我而言是個令人心碎的事實，因為在2016年里約奧運代表英國隊，是我的生涯迄今最為我珍視的回憶之一。」ˉ

「我會竭盡所能恢復完全健康，很快地準備好再度競賽。在此期間，我也會盯著電視螢幕，為在東京競賽的英國運動員加油，希望你們加入我的行列。」

康塔在2016年里約奧運打進8強，但在8強賽直落二敗給德國前世界球后柯貝（Angelique Kerber）。

被迫退出今年溫網，對康塔是個殘酷打擊，因為她在這項大滿貫賽的熱身賽，在諾丁罕（Nottingham）草地球場封后。

目前退出東京奧運的網球明星還包括「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、奧地利好手提姆（Dominic Thiem）、美國名將小威廉絲（Serena Williams）、羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）和加拿大新秀安德里斯庫（Bianca Andreescu）。

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