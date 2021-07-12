「機率一半一半」 約克維奇打奧運有變數

球王約克維奇高舉溫網男單冠軍盃，這是他生涯第廿座大滿貫金盃。（美聯社）

雖輸掉首盤，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天仍高捧2021年溫布頓 金盃，他以6比7（4比7）、6比4、6比4、6比3逆轉首闖大滿貫決賽的義大利好手貝雷帝尼，除完成溫布頓三連霸，第20座大滿貫一併入袋，追平「瑞士特快車」費德勒和「西班牙蠻牛」納達爾 ，網壇「三巨頭」共享男網紀錄。

小約今年已多次提到，四大滿貫通包就是目標，且還打算到東京奧運 爭取金牌，締造男網史上首度的同年「金滿貫」，不過昨天迎接溫布頓第六冠的他卻改口，不確定是否代表塞爾維亞出征東奧。

「我必須好好思考。」小約表示，東奧向來在他今年行事曆上，但上周東奧組委會和國際奧會等五方會談後宣布，因日本疫情仍嚴峻，東奧大部分賽事都將採「閉門」方式舉行。

「很失望聽到這消息，我也聽說選手村會有很多限制，你或許無法看到其他運動員的表現。」小約提到，由於隨行人員有限制，他無法帶著完整的團隊到東京，這也影響他挑戰東奧金牌的意願。

小約透露，目前參加東奧的機率是一半一半，但他有充足信心挑戰年度「全滿貫」，甚至打破澳洲傳奇女將寇特保持的廿四座大滿貫紀錄。

納達爾先前就已宣布不參加今年東奧，費德勒目前在瑞士代表團名單中，但他溫布頓進行中已說明，草地大滿貫後才會決定是否前進東京。