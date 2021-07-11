影／大聯盟明星賽主打他 30秒廣告全是大谷翔平

大谷翔平。(美聯社)

大聯盟明星周登場，官方釋出一支宣傳短片，30秒內容只有一位主角就是大谷翔平 ，向球迷預告「Sho-Time」即將展開。

本屆賽事於洛磯隊庫爾斯球場進行，大谷12日先以日本 第一人的身分參與全壘打大賽，後天出席明星賽，更是史上第一位以投手、野手雙料入選的球員。

大谷將在明星賽秀雙刀，天使 隊總教練麥登與執掌美聯兵符的光芒隊教頭凱許聊過後，已經知道將會如何調度大谷，但他不想「爆雷」，「我知道，但是我不能說。」

明星賽登場前，大谷在全壘打大賽先有最貼身的夥伴助陣，翻譯水原一平將為他蹲捕，昨天穿戴全身捕手護具練習，引來麥登旁觀，還拿名人堂捕手尤吉．貝拉比喻，起鬨稱他是「尤吉一平」

水原表示，「我對明星賽的每件事都很期待，大谷將會打擊、投球，這是我最期待的事。」至於自己在全壘打大賽的任務，他笑說自己要做的事不多，只需要在場上享受看大谷開轟的最佳視野。

明星周宣傳短片主打大谷，官網列出他本季九大成就，除了在投打兩端的成績外，還包括他將棒球推廣到全球的力道，本季日本收視前十的比賽都是天使賽事、最多人搜尋的球員影片在全美及全球都是大谷，以及今年全壘打大賽將是25年來首度在日本ＮＨＫ免付費頻道播出。