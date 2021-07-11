溫網／3連霸後放鬆了 約克維奇要看歐洲杯

約克維奇親吻金杯。路透

塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）今天締造歷史新頁，他溫布頓 決賽以6：7（4：7）、6：4、6：4、6：3逆轉首闖大滿貫決賽的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），完成溫布頓3連霸，卸下壓力的他笑說，可以好好享受稍晚的歐洲杯決賽。

約克維奇今年已奪下澳網和法網金杯，今天再完成溫布頓3連霸，除迎接個人第6座草地大滿貫冠軍，大滿貫金杯數也追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），網壇「3巨頭」目前同以20座大滿貫並列男網最多。

開心親吻獎杯的小約在中央球場致詞時提到，自己是個足球迷，完成不可思議的溫布頓旅程後可以好好放鬆，台灣時間今天凌晨3點舉行的歐國杯決賽肯定會收看，見證英格蘭和義大利的最後對決。

約克維奇2011年首度捧起溫布頓金杯，今年已是第6度在草地大滿貫登頂，僅次於澳網的9冠；他今年目標是囊括4大滿貫金杯加上東京奧運 金牌的年度「金滿貫」，現在距離不可思議的成就更進一步。

進入溫布頓第二周賽程時，小約生涯獎金就已突破1億5千萬美金大關，成網壇第一人，今天再迎接170萬英鎊的單打冠軍獎金，連費德勒和納達爾都望其項背。