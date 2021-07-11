我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／英格蘭vs義大利 目前1:0

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

溫網／3連霸後放鬆了 約克維奇要看歐洲杯

記者曾思儒／即時報導
約克維奇親吻金杯。路透
約克維奇親吻金杯。路透

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天締造歷史新頁，他溫布頓決賽以6：7（4：7）、6：4、6：4、6：3逆轉首闖大滿貫決賽的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），完成溫布頓3連霸，卸下壓力的他笑說，可以好好享受稍晚的歐洲杯決賽。

約克維奇今年已奪下澳網和法網金杯，今天再完成溫布頓3連霸，除迎接個人第6座草地大滿貫冠軍，大滿貫金杯數也追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），網壇「3巨頭」目前同以20座大滿貫並列男網最多。

開心親吻獎杯的小約在中央球場致詞時提到，自己是個足球迷，完成不可思議的溫布頓旅程後可以好好放鬆，台灣時間今天凌晨3點舉行的歐國杯決賽肯定會收看，見證英格蘭和義大利的最後對決。

約克維奇2011年首度捧起溫布頓金杯，今年已是第6度在草地大滿貫登頂，僅次於澳網的9冠；他今年目標是囊括4大滿貫金杯加上東京奧運金牌的年度「金滿貫」，現在距離不可思議的成就更進一步。

進入溫布頓第二周賽程時，小約生涯獎金就已突破1億5千萬美金大關，成網壇第一人，今天再迎接170萬英鎊的單打冠軍獎金，連費德勒和納達爾都望其項背。

溫布頓 約克維奇 東京奧運

上一則

溫網／20座大滿貫入袋 約克維奇向費德勒、納達爾致敬

下一則

美國奧運男籃 不敗神話破滅

延伸閱讀

溫網／20座大滿貫入袋 約克維奇向費德勒、納達爾致敬

溫網／20座大滿貫入袋 約克維奇向費德勒、納達爾致敬
溫網／約克維奇辛苦晉級 與貝雷帝尼爭冠

溫網／約克維奇辛苦晉級 與貝雷帝尼爭冠
溫網／約克維奇晉級決賽 連續4個大滿貫搶冠

溫網／約克維奇晉級決賽 連續4個大滿貫搶冠
溫網／追逐紀錄的壞蛋？約克維奇：我在寫自己的歷史

溫網／追逐紀錄的壞蛋？約克維奇：我在寫自己的歷史

熱門新聞

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59

歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

2021-07-06 18:49
「Soul Cap」過去曾推出一款專為黑人設計的特大號泳帽。 取材自推特AJ+

東京奧運禁黑人專用泳帽 選手批：種族歧視

2021-07-05 08:23
台灣網球好手謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯在溫布頓網球錦標賽女雙決賽克服對手兩個冠軍點，攜手登上女雙后座。(美聯社)

溫網／謝淑薇逆轉勝 女雙再譜傳奇 第3度封后

2021-07-10 15:21

超人氣

更多 >
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌

交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣