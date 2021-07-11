溫網／20座大滿貫入袋 約克維奇向費德勒、納達爾致敬

約克維奇。歐新社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天締造歷史新頁，他在溫布頓 決賽演出逆轉勝，以6：7（4：7）、6：4、6：4、6：3逆轉首闖大滿貫決賽的義大利 好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），除完成溫布頓3連霸，生涯第20座大滿貫入袋，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），網壇「3巨頭」共享男網紀錄。

小約賽後致詞提到，因為有費德勒和納達爾的激勵，讓自己不斷精進，「我之前就提到，我要和他們致敬，他們是我職業生涯很重要的球員，是我成為現在自己的原因。」他也在中央球場滿場球迷前許下承諾，「這是很不可思議的旅程，而且不會停在這裡。」

小約先前就說過，今年目標是集滿4大滿貫加上東京奧運 金牌，完成難度超高的年度「金滿貫」，今天賽後他也被問到這個問題，他笑說會繼續努力，「就讓我們繼續看下去！」

這場決賽共歷時3小時又24分鐘，小約演出逆轉勝後也「大放送」，脫下身上球衣、球鞋，加上球拍都送給球迷；完成3連霸的他也提到，溫布頓奪冠一直是自己小時候的夢想，「贏下第6座溫布頓的感覺不可思議！」

貝雷帝尼雖沒成為1976年潘納塔（Adriano Panatta）奪下法網冠軍後，45年來再次迎接大滿貫金盃的義大利男將，今天表現仍獲得滿堂喝采。25歲的他先恭賀小約表現出色，值得這座冠軍，接續感性說：「這是很長的旅程，對我來說，希望不是結束，而是一個開始。」他也再次感謝在場的團隊和家人，「沒有你們，我也不會站在這裡，謝謝你們，讓我們繼續努力。」

小約也讚貝雷帝尼打出場好球，「這是場很辛苦的比賽，我很確定貝雷帝尼會有很好的職業生涯，就像他所說，這只是他的開始。」