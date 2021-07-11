我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

溫網／20座大滿貫入袋 約克維奇向費德勒、納達爾致敬

記者曾思儒／即時報導
約克維奇。歐新社
約克維奇。歐新社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天締造歷史新頁，他在溫布頓決賽演出逆轉勝，以6：7（4：7）、6：4、6：4、6：3逆轉首闖大滿貫決賽的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），除完成溫布頓3連霸，生涯第20座大滿貫入袋，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），網壇「3巨頭」共享男網紀錄。

小約賽後致詞提到，因為有費德勒和納達爾的激勵，讓自己不斷精進，「我之前就提到，我要和他們致敬，他們是我職業生涯很重要的球員，是我成為現在自己的原因。」他也在中央球場滿場球迷前許下承諾，「這是很不可思議的旅程，而且不會停在這裡。」

小約先前就說過，今年目標是集滿4大滿貫加上東京奧運金牌，完成難度超高的年度「金滿貫」，今天賽後他也被問到這個問題，他笑說會繼續努力，「就讓我們繼續看下去！」

這場決賽共歷時3小時又24分鐘，小約演出逆轉勝後也「大放送」，脫下身上球衣、球鞋，加上球拍都送給球迷；完成3連霸的他也提到，溫布頓奪冠一直是自己小時候的夢想，「贏下第6座溫布頓的感覺不可思議！」

貝雷帝尼雖沒成為1976年潘納塔（Adriano Panatta）奪下法網冠軍後，45年來再次迎接大滿貫金盃的義大利男將，今天表現仍獲得滿堂喝采。25歲的他先恭賀小約表現出色，值得這座冠軍，接續感性說：「這是很長的旅程，對我來說，希望不是結束，而是一個開始。」他也再次感謝在場的團隊和家人，「沒有你們，我也不會站在這裡，謝謝你們，讓我們繼續努力。」

小約也讚貝雷帝尼打出場好球，「這是場很辛苦的比賽，我很確定貝雷帝尼會有很好的職業生涯，就像他所說，這只是他的開始。」

溫布頓 東京奧運 義大利

上一則

MLB／觀眾席驚險瞬間 實施急救的球迷竟是國民投手父親

延伸閱讀

溫網／約克維奇辛苦晉級 與貝雷帝尼爭冠

溫網／約克維奇辛苦晉級 與貝雷帝尼爭冠
納達爾華府首戰 拚第89座男單冠軍

納達爾華府首戰 拚第89座男單冠軍
溫網／約克維奇晉級決賽 連續4個大滿貫搶冠

溫網／約克維奇晉級決賽 連續4個大滿貫搶冠
溫網／追逐紀錄的壞蛋？約克維奇：我在寫自己的歷史

溫網／追逐紀錄的壞蛋？約克維奇：我在寫自己的歷史

熱門新聞

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59

歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

2021-07-06 18:49
「Soul Cap」過去曾推出一款專為黑人設計的特大號泳帽。 取材自推特AJ+

東京奧運禁黑人專用泳帽 選手批：種族歧視

2021-07-05 08:23
台灣網球好手謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯在溫布頓網球錦標賽女雙決賽克服對手兩個冠軍點，攜手登上女雙后座。(美聯社)

溫網／謝淑薇逆轉勝 女雙再譜傳奇 第3度封后

2021-07-10 15:21

超人氣

更多 >
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌

交叉感染在廚房很常見 專家點出6地方最容易滋生細菌
美最大不銹鋼商旗下工廠傳停產 供應鏈瓶頸再一樁

美最大不銹鋼商旗下工廠傳停產 供應鏈瓶頸再一樁