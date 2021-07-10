謝淑薇再譜傳奇 溫網女雙生涯第3度封后

台灣網球好手謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯在溫布頓網球錦標賽女雙決賽克服對手兩個冠軍點，攜手登上女雙后座。(美聯社)

台灣 網球好手謝淑薇再次用手中的球拍演繹傳奇，她和比利時搭檔梅丹斯在溫布頓 網球錦標賽女雙決賽克服對手兩個冠軍點，最終以2比1逆轉擊敗俄羅斯 組合，攜手登上女雙后座。

謝淑薇與梅丹斯（Elise Mertens）的「台比聯軍」在溫布頓網球錦標賽女雙決賽，歷經首盤先失、次盤又面臨對手冠軍點的壓力下，屢屢靠著謝淑薇化險為夷，最終以3比6、7比5、9比7後來居上，氣走庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）與維辛尼娜（Elena Vesnina）這對俄羅斯組合。

這座冠軍除是謝淑薇生涯第3度登上溫網女雙冠軍寶座，同時這也是她生涯第4座大滿貫賽金盃。

謝淑薇過去曾兩度在溫布頓網球錦標賽女雙奪冠，分別是2013與2019年，去年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，比賽停辦一年，今年謝淑薇舊地重遊，頂著女雙衛冕者光環的她也一路過關斬將闖進決賽。

今天次盤第10局堪稱全場比賽輸贏分水嶺，當時「台比聯軍」處於4比5落後，她們先是兩度成功化解對手冠軍點，包括一次謝淑薇在網前精彩截擊。

對手久攻不下，回擊發生掛網，謝淑薇又適時在網前立功，成功破發追成5比5平，「台比聯軍」乘勝追擊再連拿2局，反以7比5扳回一城，盤數也以1比1扯平。

決勝盤仍上演拉鋸戰，「台比聯軍」在6比7落後下急拉尾盤，連兩度攻破對手發球局，一口氣連拿3局「關門」，最終以9比7氣走對手，艱辛拿下勝利。

這場比賽歷經3盤大戰，費時2小時30分鐘，「台比聯軍」在擊敗對手後，兩人開心地在場中相互擁抱，慶祝得來不易的勝利。